Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής των δύο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τα playoffs της Super League.

Το Δ.Σ της Λίγκας οριστικοποίησε σήμερα το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα φετινά playoffs της Super League, με τη δράση στο πρωτάθλημα να ξεκινά ξανά την Κυριακή, 5 Απριλίου.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν φυσικά τα δύο ντέρμπι «αιωνίων» που θα δούμε στη συνέχεια.

Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Αυτό θα είναι το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, αφού από τη νέα σεζόν οι Πράσινοι θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ.

Η δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να γίνει στην εμβόλιμη 5η αγωνιστική, την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:30, με τους Ερυθρόλευκους να φιλοξενούν το «τριφύλλι» στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα δύο παιχνίδια

2η αγωνιστική (Κυριακή 19/4)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - 21:00

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/5)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός - 19:30