Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Για πότε ορίστηκαν τα ντέρμπι των «αιωνίων»
Το Δ.Σ της Λίγκας οριστικοποίησε σήμερα το αναλυτικό πρόγραμμα και τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα φετινά playoffs της Super League, με τη δράση στο πρωτάθλημα να ξεκινά ξανά την Κυριακή, 5 Απριλίου.
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν φυσικά τα δύο ντέρμπι «αιωνίων» που θα δούμε στη συνέχεια.
Η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, την Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Αυτό θα είναι το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, αφού από τη νέα σεζόν οι Πράσινοι θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ.
Η δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να γίνει στην εμβόλιμη 5η αγωνιστική, την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:30, με τους Ερυθρόλευκους να φιλοξενούν το «τριφύλλι» στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα δύο παιχνίδια
- 2η αγωνιστική (Κυριακή 19/4)
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός - 21:00
- 5η αγωνιστική (Τετάρτη 13/5)
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός - 19:30
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.