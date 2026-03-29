Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τις δυο πρώτες αγωνιστικές των play offs και τη σημασία αυτών για την Ένωση και τη διαφορά με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ...

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των play offs ξεκινάει επί της ουσίας από σήμερα, μια εβδομάδα ακριβώς πριν από τη σέντρα του Ολυμπιακός - ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, είναι λογικό να εστιάζουμε ήδη σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Γενικά αλλά και ειδικά μετά την κλήρωση του προγράμματος του μίνι πρωταθλήματος της Superleague που θα κρίνει τον τίτλο, τον οποίο διεκδικούν με τις ίδιες πιθανότητες: ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τις δυο πρώτες αγωνιστικές να αντιμετωπίζει η Ένωση τους βασικούς ανταγωνιστές της, σίγουρα προκύπτει τεράστιο ενδιαφέρον στα συγκεκριμένα ματς. Διότι το αποτέλεσμα αυτών των δυο αγώνων σε Φάληρο και Νέα Φιλαδέλφεια για τον Δικέφαλο, δύναται να ενεργοποιήσει δύο σενάρια, το πρώτο να γίνει αυτόματα η ΑΕΚ το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το δεύτερο να απογειωθεί η αγωνία για τον τίτλο και η διεκδίκηση αυτού να πάει έως το τέλος της μίνι λίγκας και να ζήσουμε κάτι που δεν θα έχει προηγούμενο...

Είναι πασιφανές και ξεκάθαρο πως για την ΑΕΚ αυτά τα πρώτα δύο ματς των play offs συνιστούν τεράστιες ευκαιρίες και για τους αντιπάλους της αποτελούν τελικούς δίχως αύριο. Προσέξτε δεν αναφέρω την πρεμιέρα, διότι ακόμη και απόλυτα ιδανικά να έρθουν τα αποτελέσματα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, νίκη της Ένωσης στο Φάληρο και γκέλα του ΠΑΟΚ εντός με τον Παναθηναϊκό (είτε πρόκειται για ήττα είτε για ισοπαλία), θα πρόκειται απλά για ένα προβάδισμα το οποίο μπορεί να εξαφανιστεί απ' ευθείας την επόμενη αγωνιστική. Στο ενδεχόμενο όμως να καταφέρει να κάνει το δυο στα δυο ο Δικέφαλος στην εκκίνηση των play offs κόντρα σε "ερυθρόλευκους" εκτός και "ασπρόμαυρους" εντός, έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό να συζητήσουμε και να αναλύσουμε μιας και θα πρόκειται για δυο επικρατήσεις με τον άμεσο ανταγωνισμό, ο οποίος θα έχει να διαχειριστεί και εσωτερικά δύο ήττες σε ματς τελικούς!

Άσχετα ακόμη κι αν στην επόμενη αγωνιστική, τη τρίτη στη σειρά των play offs η ΑΕΚ χάσει από τον Παναθηναϊκό, μιας και θα παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ σε διπλή, σερί αγωνιστική, όπως θα ισχύει και για την Ένωση με τους "πράσινους" αντίστοιχα! Επαναλαμβάνω ότι συνιστούν για την Ένωση που μπαίνει στη διαδικασία της μίνι λίγκας νε συν δυο από Ολυμπιακό και συν τρία από ΠΑΟΚ, ευκαιρίες οι δυο πρώτες αγωνιστικές, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να τις αντιμετωπίσει σαν τελικούς σεζόν η ίδια η ομάδα και όχι ως μαξιλαράκι. Διότι στη δική μου λογική και σκέψη αν πάει στα συγκεκριμένα ματς να διαχειριστεί και να διατηρήσει απλά αυτή τη μικρή διαφορά απέναντι τους, τότε θα τη χάσει, αυτό συμβαίνει 9 στις 10! Θα πρέπει να επενδύσει στην πίεση των αντιπάλων της για αποτέλεσμα, στην ανάγκη τους και να τα εκμεταλλευτεί με αποτελέσματα τέτοια που εφόσον τα καταφέρει θα μετατρέψουν την ΑΕΚ σε τεράστιο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου από τις πρώτες δυο μόλις αγωνιστικές των play offs...

Προσοχή και επιστρέψτε μου να διευκρινίσω ένα - δυο πράγματα για να μη παρεξήγουμαι και εγώ και τα γραφόμενά μου: δεν λέω ότι η ΑΕΚ θα κάνει δυο νίκες για πλάκα. Άλλωστε ειδικά στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό η ομάδα μας παρουσιάζει αδικαιολόγητο πρόβλημα ανταπόκρισης τη τελευταία διετία και προφανώς η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει τον όρο και ρόλο του φαβορί για να πάρει το ματς εφόσον αυτό φύγει από την ισοπαλία. Διότι πάντα στα ντέρμπι το "Χ" έχει το πρώτο λόγο για να είμαστε σοβαροί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει στην έδρα του τον πρώτο λόγο στην έδρα του με αντίπαλο την Ένωση. Αυτό το ξεκαθαρίζω γιατί στο μυαλό κάποιου μπορεί να προκύψει ανάγνωση των παραπάνω και συμπέρασμα ότι είναι δεδομένο πως η ομάδα του Νίκολιτς θα κάνει το δυο στα δυο και δεν γράφω αυτό σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά το γιατί είναι ευκαιρίες για τον Δικέφαλο και τελικοί για τους αντιπάλους της...

Για κλείσιμο επιτρέψτε μου δυο λόγια για την Εθνική. Ταλέντο και μάλιστα μπόλικο φαίνεται πως έχει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς, μοιάζει να στερείται όμως προσωπικοτήτων, πρωταγωνιστών, όπως ίσχυε και στα πολλά προηγούμενα χρόνια μετά το τέλος σημαντικών ποδοσφαιριστών από την γαλανόλευκη. Αυτό πρέπει να δώσει στην ομάδα ο Σέρβος τεχνικός της, ο οποίος προφανώς και απέτυχε αλλά παρά το γεγονός ότι δεν δείχνει κάτι καιρό τώρα, πρέπει να στηριχθεί μιας και το πρόβλημα δεν είναι συνέχεια ο εκάστοτε προπονητής. Όπως δεν ήταν ο Πογέτ που μας έφτασε πιο κοντά από ποτέ σε τελική φάση διοργάνωσης και χωρίς εύκολο δρόμο και όμιλο όπως ήταν αυτός για το Μουντιάλ επί Γιοβάνοβιτς. Πρέπει να έχουμε υπομονή να δούμε αν θα μπορέσουν κάποιοι από τα παιδιά που βρίσκονται τώρα στην Εθνική μας να βγάλουν-αποκτήσουν προσωπικότητα που θα πρωταγωνιστήσει και θα συμπαρασύρει το υπόλοιπο για να πετύχουν. Διαφορετικά το ταλέντο, το οποίο επαναλαμβάνω είναι πλούσιο, δεν αρκεί σε καμία των περιπτώσεων...