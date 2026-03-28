Στο στόχαστρο των Φενέρμπαχτσε, Λας Πάλμας και Μπεσίκτας βρίσκεται ο Μόρον, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Μπορεί η σεζόν του Αργεντίνου στον Άρη να μην είναι τόσο παραγωγική, αφού μετράει οκτώ γκολ και μία ασίστ σε 30 εμφανίσεις. Ωστόσο το όνομα του Λορέν Μορόν συνεχίζει να απασχολεί την αγορά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από Τούρκικα ΜΜΕ, έχει μαγνητίσει τα βλέμματα από Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Λας Πάλμας.

Αναλυτικότερα την περίπτωση του 30χρονου στράικερ εξετάζουν αρκετοί σύλλογοι τόσο από Τουρκία όσο και από Ισπανία, όπως αναφέρει η Transferfeed. Στο «κόλπο» για την απόκτηση του βρίσκονται η Αντάλιασπορ η Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ. Ενώ όσον αφορά την Ισπανία Κάντιθ και Λας Πάλμας εξετάζουν τα τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του.

Στον Άρην σύμφωνα με τον εν λόγω δημοσίευμα τον κοστολογούν στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να θυμίσουμε πως ο Μορόν έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι του 2023 ως ελεύθερος από τη Μπέτις και έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027.

