Tigers: «Η στάση μας είναι ελεύθερες μετακινήσεις για όλους τους οπαδούς με φθηνά εισιτήρια»

Η θέση των οργανωμένων φίλων του Αστέρα AKTOR, Tigers, για την επιλογή της ομάδας να μην δώσει εισιτήρια στην ΑΕΛ Novibet.

Ο Αστέρας AKTOR αποφάσισε να μην δώσει εισιτήρια στην ΑΕΛ Novibet στο ματς της 1ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League στην Τρίπολη και φυσικά δεν θα ζητήσει εισιτήρια για το μεταξύ τους ματς στη Λάρισα, γεγονός το οποίο προκάλεσε την αντίδραση των Βυσσινί.

Οι οργανωμένοι φίλοι των Αρκάδων, Tigers, με ανακοίνωση τους ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης, όπως άλλωστε πρεσβεύει η διαχρονική στάση τους.

Η ανακοίνωση των Tigers

«Η στάση μας ήταν, είναι και θα είναι διαχρονικά, ελεύθερες μετακινήσεις για όλους τους οπαδούς με φθηνά εισιτήρια!

Λίγο ακόμα περισσότερο για τους οπαδούς επαρχιακών ομάδων!

Η ομάδα είτε πέσει είτε σωθεί αυτό θα πρέπει να γίνει με αξιοπρέπεια!

Να ανοίξει η θύρα φιλοξενούμενων για Λαρισαίους, Ατρομηταίους, Αγρινιώτες και Σερραίους να γίνουν 10 όμορφα παιχνίδια και ας σωθεί ο καλύτερος!».