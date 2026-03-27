ΑΕΛ Novibet: «Καταδικάζουμε την απόφαση του Αστέρα Aktor να μη δώσει εισιτήρια»

Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της καταδίκασε την απόφαση του Αστέρα Τρίπολης να μη δώσει στους φιλάθλους των Βυσσινί εισιτήρια για την έναρξη των Play Outs της Super League.

Ο Αστέρας Aktor υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet στην πρεμιέρα των Play Outs της Super League (4/4), με τους Αρκάδες να ανακοινώνουν πως δεν θα διατεθούν εισιτήρια για τον κόσμο των Βυσσινί που θα βρεθεί στην Τρίπολη.

Η ομάδα της Λάρισας πήρε θέση σχετικά με την απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για αδικία σε βάρος των φιλάθλων της και διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να πάρει αποτέλεσμα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης να μην διαθέσει εισιτήρια στους φιλάθλους της ΑΕΛ, για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στην έναρξη των play outs.

Η ενέργεια αυτή μάλιστα, προκαταβάλλει και προσβάλει την έννοια της τηλεδιάσκεψης για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα, που είναι προγραμματισμένη να γίνει τη Δευτέρα 30/3 και ώρα 10.00π.μ.

Για μία ομαδα που αγωνίζεται στη Stoiximan Super League όπως διατείνεται τα τελευταία 20 χρόνια και επιθυμεί τη παραμονή της, θα περιμέναμε εκ μέρους της διαφορετική διαχείριση στο θέμα των φιλάθλων συνολικά, κάτι που αποτελεί και βασική επιδίωξη όλων των ΠΑΕ.

Στόχος όλων μας, είναι η παρουσία του φίλαθλου κοινού με την ανάδειξη του φίλαθλου πνεύματος και όχι να αποφασίζουμε κατά το δοκούν με σκοπιμότητα, δίνοντας λαβή για δεύτερες σκέψεις και δυσμενή σχόλια.

Το να απαγόρευε η αστυνομία ή το αρμόδιο υπουργείο τη μετακίνηση φιλάθλων για λόγους ασφαλείας, θα ήταν απολύτως σεβαστό από όλους μας. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η σημερινή ανακοίνωση των επικείμενων αντιπάλων μας, μάλλον πανικό εκδηλώνει.

Άλλα είχαν στο προγραμματισμό τους οι παράγοντες της Τρίπολης όταν φιλοξενούσαν στον πρώτο γύρο του κανονικού πρωταθλήματος εκατοντάδες φιλάθλους της ΑΕΛ και άλλα προφανώς καλούνται να διαχειριστούν οσονούπω στο μεταξύ μας αγώνα.

Ένα είναι βέβαιο, η ΑΕΛ Novibet με ή χωρίς φιλάθλους, θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει αυτό που της αξίζει».