Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της θητείας του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό μέχρι σήμερα και για το χρόνο που θα χάνεται όσο οι Πράσινοι θα παραμένουν αναποφάσιστοι για την παραμονή του.

Nα, λοιπόν, που ο Παναθηναϊκός μπήκε πάλι σε mode... Ρουί Βιτόρια. Δηλαδή στο δρόμο για να πάρει την απόφασή του για το αν θα διατηρήσει τον προπονητή του και την επόμενη σεζόν, περιμένοντας και τα playoffs. Την εικόνα της ομάδας, τα αποτελέσματά της, τη συνολική πορεία της, την προετοιμασία της, την τακτική της στα έξι ντέρμπι με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Βάσει των σημερινών δεδομένων, το σύνολο αυτής της αξιολόγησης θα παίξει ρόλο στην τελική απόφαση. Ποιος θα την λάβει; Ο Γιάννης Αλαφούζος. Ακούγοντας και τις εισηγήσεις των Φράνκο Μπαλντίνι, Στέφανου Κοτσόλη.

Πολύ σημαντική απόφαση διότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ και όλοι στην ομάδα έχουν σε μια άκρη του μυαλού τους τον προπονητή με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα μπει τη μεθεπόμενη σεζόν στον Βοτανικό. Πολύ δύσκολη απόφαση, επίσης, διότι για τον Μπενίτεθ υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Mε την υποσημείωση ότι βάσει ρεπορτάζ αν δεν μιλούσαμε για τον Ράφα Μπενίτεθ αλλά για έναν προπονητή πολύ μικρότερου βεληνεκούς οι πιθανότητες παραμονής του θα ήταν ελάχιστες, ας επιχειρήσουμε να συνοψίσουμε τα «+» και «-» του διάσημου κόουτς στους πέντε μήνες του στο Τριφύλλι, με το οποίο συμπλήρωσε ήδη 35 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις (20 νίκες – 8 ισοπαλίες – 7 ήττες).

TA ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΕΘ

Είναι προφανές ότι το μεγαλύτεροι «παράσημο» του Ράφα στον Παναθηναϊκό είναι η πορεία του στο Europa League. Οταν ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, ο Παναθηναϊκός είχε δύο ήττες στα πρώτα τρία ματς της League Phase, από τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και τη Φέγενορντ. Στα υπόλοιπα πέντε, όμως, ο Παναθηναϊκός έμεινε αήττητος και με απολογισμό 2 νίκες – 3 ισοπαλίες, πήρε εύκολα την πρόκριση στα play offs της διοργάνωσης. Στα δύο τελευταία ματς της League Phase, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε με πάρα πολλές ελλείψεις, λόγω τραυματισμών και «απώλειας» πολλών παικτών οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής λόγω αποκλεισμού από την ευρωπαϊκή λίστα. Εν συνεχεία ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν και τελικά αποκλείστηκε από την ανώτερη Μπέτις, κάνοντας την υπέρβαση μόνο στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ και κλείνοντας την «ευρωπαϊκή» πορεία του με συντριβή, αλλά και συνολικά θετικό πρόσημο.

Επίσης στα «συν» του Ισπανού τεχνικού είναι η πορεία του Τριφυλλιού στον β’ γύρο του πρωταθλήματος, όπου με απολογισμό 7 νίκες – 3 ισοπαλίες και 2 ήττες (από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) κατάφερε να ξεπεράσει εύκολα τον Λεβαδειακό και να φτάσει στον… στοιχειώδη «στόχο» της κατάκτησης της 4ης θέσης και της εξασφάλισης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου για την επόμενη σεζόν. Τερματίζοντας, μάλιστα, δεύτερος στη βαθμολογία του β΄ γύρου, με περισσότερους βαθμούς από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, μόλις με δύο λιγότερους από την ΑΕΚ.

Επιπρόσθετα, στα θετικά του Μπενίτεθ συμπεριλαμβάνεται η καθιέρωση μιας διάταξης στην οποία οι παίκτες συνήθισαν και έφεραν αρκετά θετικά αποτελέσματα (3-4-3). Προέκυψε, δηλαδή, σταδιακά από τον Φεβρουάριο και έπειτα μια «ταυτότητα» ομάδας, η οποία δεν ήταν ελκυστική στα περισσότερα παιχνίδια, όμως σίγουρα ήταν αποτελεσματική. Σημαντική, επίσης, η βελτίωση σε ατομικό επίπεδο πολλών ποδοσφαιριστών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Ταμπόρδα, ο Σάντσες, ο Ινγκασον, ο Καλάμπρια, ο Κοντούρης, ο Κάτρης και κορυφαίο η αξιοποίηση του Τεττέη. Επίσης πολύ σημαντική και αναμφισβήτητη η βελτίωση του επιπέδου φυσικής κατάστασης του Παναθηναϊκού, παρότι ήταν επί δύο μήνες η μοναδική ελληνική ομάδα που έπαιζε Κυριακή – Τετάρτη – Κυριακή – Πέμπτη.

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΙΤΕΘ

Στα αρνητικά του Ισπανού τεχνικού είναι σίγουρα το γεγονός ότι σε όλα τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος εκτός από το πρώτο ημίχρονο του 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στα δύσκολα παιχνίδια του Europa League (τα περισσότερα με ισοδύναμες ομάδες) ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε πίσω από την μπάλα και περιμένοντας τις κατάλληλες στιγμές και συνθήκες για να αναπτύξει κόντρα επιθέσεις. Μ’ αυτόν τον «παθητικό» τρόπο παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ τρεις φορές. Ολες, μάλιστα, εύκολα, δύο στην Τούμπα και μία στο πρωτάθλημα. Μικρή βελτίωση σ’ αυτό το πεδίο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια με κατώτερου επιπέδου ομάδες. Ακόμα και σ’ αυτά τα ματς, όμως, είχε αρκετές απώλειες ακόμα και στον «καλό» του, δεύτερο γύρο, αν θυμηθούμε τις ισοπαλίες με ΑΕΛ (1-1), Ατρόμητο (0-0) και Παναιτωλικό (0-0), σε παιχνίδια όπου οι Πράσινοι είχαν ελάχιστες καλές φάσεις και κακή εικόνα

Eπίσης στα αρνητικά του ότι επί δύο μήνες ο Παναθηναϊκός άλλαζε από αγώνα σε αγώνα ενδεκάδα και σε πολλά ματς διάταξη, με αποτέλεσμα να χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα την εμπιστοσύνη των παικτών, η οποία εν μέρει… ξαναβρέθηκε με την πορεία της ομάδας στο Europa League.

Σημαντικό επίσης ότι δεν βοήθησε καθόλου στη μεταγραφική περίοδο με μεταγραφικές εισηγήσεις (εκτός από την απόκτηση του 37χρονου Σισοκό που μας... χαιρετάει!!!), ότι απλώς... δέχθηκε κάποιες κινήσεις (Κάτρης, Κοντούρης, Αντίνο, Τσάβες, Γιάγκουσιτς), ότι κατά διαστήματα επιμένει σε ορισμένους παίκτες που σε αρκετά ματς δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις (Τζούρισιτς, Ερνάντεθ, Γεντβάι, Λαφόν). Επίσης αρνητικό στοιχείο για τον Μπενίτεθ η αλόγιστη χρησιμοποίηση ορισμένων παικτών (Αντίνο που δεν τραυματίστηκε, Τσιριβέγια – Κάτρης που υπέστησαν μυϊκούς τραυματισμούς).

Ασφαλώς η «εμμονή» του πια στο 3-4-3 (το οποίο δεν αλλάζει με τίποτα!) με δίδυμο μέσων τους Μπακασέτα - Σάντσες ήταν καταστροφική στη Σεβίλλη, διότι απλούστατα δεν είναι δυνατόν να είσαι αποτελεσματικός με την ίδια διάταξη και τους ίδιους μέσους είτε παίζεις με τον Λεβαδειακό, τον ΟΦΗ, είτε αντιμετωπίζεις την πέμπτη της La Liga και τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του Europa League…

Αυτά τα στοιχεία και πολλά άλλα (θετικά και αρνητικά) τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς, αλλά όσοι συναναστρέφονται μαζί του (παίκτες, διοικούντες) συνθέτουν την αποτίμηση της θητείας του Μπενίτεθ στον πράσινο πάγκο μέχρι σήμερα. Κι όσο ο Παναθηναϊκός θα... περιμένει την εικόνα του Τριφυλλιού στα play offs, τόσο περισσότερος χρόνος θα χάνεται για την προετοιμασία της επόμενης σεζόν σε όλα τα επίπεδα και κυρίως το μεταγραφικό. Είναι ένα «ανοιχτό» θέμα, θα παραμείνει ένα ανοιχτό θέμα αν ο Παναθηναϊκός έχει θετική πορεία. Αν τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, η παραμονή του Ράφα θα είναι τεράστια έκπληξη. Ομως όσο ο Παναθηναϊκός αργεί να αποφασίσει και δεν γνωρίζει με ποιον κόουτς θα χτίσει το ρόστερ της επόμενης σεζόν (ανεξάρτητα από τις προπαρασκευαστικές κινήσεις που ήδη έχουν κάνει οι Κοτσόλης – Κορόνα σε επίπεδο αγοράς) τόσο το χειρότερο για μια ομάδα η οποία πιθανότατα θα ξεκινήσει από τον β' προκριματικό γύρο του Εuropa League ή του Conference League.



Υ.Γ. Το ματς με τον ΠΑΟΚ της 6ης αγωνιστικής των play offs δεν θα είναι το τελευταίο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Διότι αν δεν συμβεί κάτι απρόοπτο, η Κηφισιά θα... υποδεχθεί του χρόνου τους Πράσινους στο πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδας, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως έδρα της.

Υ.Γ. 1: Θα έχει γούστο η συγκατοίκηση «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ. Θα μας θυμίσει εποχές 90's, τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Για να προκύψουν, όμως, έστω προϋποθέσεις συγκατοίκησης Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού, θα πρέπει να αρχίσουν τα έργα στο «Γ. Καραϊσκάκης». Για να δούμε πότε θα αρχίσουν τα έργα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και μετά βλέπουμε και την εξέλιξη της υπόθεσης.