Ο Μόντσου πέτυχε το νικητήριο γκολ της Χουάρες στην αναμέτρηση με την Τίγκρες (vid)
Η Χουάρες φιλοξένησε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην έδρα της την Τίγκρες στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Κλαουζούρα του Μεξικού και επικράτησε με 2-1 χάρη στο νικητήριο γκολ του Μόντσου.
Ο Ισπανός μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στον μεξικανικό σύλλογο ως δανεικός από τον Άρη, βρήκε δίχτυα στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης, σκοράροντας με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από το ύψος της μικρής περιοχής και όπως ήταν αναμενόμενο, στέφθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.
¡Goool de Monchu! Marcelo Flores desvía el tiro libre en su propia meta, a minutos del final
89' 🏇@fcjuarezoficial 2-1 🐅@TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/FOMSzel8AW— FOX (@somos_FOX) March 23, 2026
Ο 26χρόνος, που μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη τη σεζόν 2024/2025, παραχωρήθηκε δανεικός στη Χουάρες στις αρχές του Φεβρουαρίου και αυτό ήταν το μοναδικό τέρμα που έχει πετύχει με τη φανέλα της μεξικάνικης ομάδας σε 7 επίσημες εμφανίσεις.
