Μάνταλος: «Για κάποιον λόγο έγιναν όλα, μακρινό το 2027 αλλά αν η ΑΕΚ με θέλει τότε εννοείται»

Ο Πέτρος Μάνταλος μίλησε στο ΑΕΚ TV για τη φετινή σεζόν, για την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2027 και για το συγκινητικό βίντεο με το γράμμα στον γιο του.

Το συγκινητικό βίντεο που έπαιξε στα μάτριξ της Allwyn Arena πριν το ΑΕΚ-Κηφισιά επιβεβαίωσε την παραμονή του Πέτρου Μάνταλου στην Ένωση ως το 2027 τουλάχιστον.

Γράφοντας ένα γράμμα στον γιο του ο Μάνταλος έφερε ξανά στο μυαλό του τις στιγμές που έχει ζήσει στην ΑΕΚ, με τον αρχηγό των κιτρινόμαυρων μετά το τέλος του ματς να μιλάει στο ΑΕΚ TV για τη φετινή σεζόν και φυσικά για το βίντεο και για το νέο του συμβόλαιο. Μάλιστα, όπως τόνισε, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεχίσει και μετά το 2027 στην ομάδα εφόσον εκείνη τον χρειάζεται.

«Μπήκαμε με ενθουσιασμό, βρήκαμε γρήγορα το γκολ και ήταν το σημείο κλειδί για τους τρεις βαθμούς», ανέφερε αρχικά. «Όταν βούιξε το γήπεδο καταλάβαμε τα αποτελέσματα των άλλων», πρόσθεσε και συνέχισε λέγοντας: «Τα δωράκια τα παίρνεις, δεν σημαίνει τίποτα, αλλά τα παίρνεις. Είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο να χάσεις βαθμούς, να έχεις άσχημες βραδιές, ποδόσφαιρο είναι. Μπαίνουμε στα play offs με το μαξιλαράκι αυτό».

Πηγαίνοντας πίσω τον χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν για το αν θα... αγόραζε αυτή την εξέλιξη στη σεζόν, με την ΑΕΚ στην πρώτη θέση τη δεδομένη στιγμή και στους 8 του Conference League τόνισε: «Θα το αγόραζα εννοείται. Το πίστευα, αν το περίμενα; Δεν ξέρω. Αλλά αν μου έλεγαν ότι θα νίκαγα την Τσελιε 0-4 εκτός και θα έχανα και 0-3 εδώ μέσα θα το έπαιρνα. Ξεκίνησες τρία προκριματικά για να παίξεις στον θεσμό. Και η ΑΕΚ θέλει να πάει κι άλλο».

Στη συνέχεια μιλώντας για το συγκινητικό βίντεο τόνισε: «Είπα πει ποιανού ιδέα είναι να πάω να του δώσω ένα φιλί στο μέτωπο. Όταν μου το πρότειναν σαν ιδέα, δεν το σκέφτηκα», υπογράμμισε και για την ανανέωσή του παραμένοντας για 13η σεζόν στην ΑΕΚ τόνισε ότι αν θέλει η ΑΕΚ θα μείνει και μετά το 2027:

«Είχα συμφωνήσει από το καλοκαίρι του 13' και ήρθα το καλοκαίρι του 14'. Όλα δεν ήταν εύκολα. Έχω περάσει από όλες τις κατηγορίες, υπήρχε αποθέωση, αμφισβήτηση. Για κάποιον λόγο έγιναν όλα. Στο ποδόσφαιρο λένε ότι ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά δεν θα ξανανοίξει αυτή η πόρτα. Αν είμαστε καλά και η ομάδα μου πει σε θέλουμε, εννοείται. Η ομάδα αποφασίζει».