Πώς ο ΠΑΟΚ κατάφερε και βγήκε τρίτος με τρεις πόντους από την κορυφή;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί να περιγράψει τι έχασε χθες ο ΠΑΟΚ στο Βόλο, θέτει πρακτικά ζητήματα και προσπαθεί να καταλάβει πώς και γιατί αυτή η ομάδα θέλει τεράστια πίεση για να αποδώσει στα μέγιστα.

Ναι είναι κατόρθωμα να παραδέχεται η φίλαθλη Ελλάδα και το πιο αντικειμενικό της κομμάτι ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα και στα καλά του παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε αυτή την τελευταία αγωνιστική όμως κατάφερε να χάσει από το Βόλο και τελικά να τερματίσει τρίτος με τρεις πόντους διαφορά από την κορυφή!

Κατόρθωμα για τον ΠΑΟΚ να χάνει στο Πανθεσσαλικό με δικό του κόσμο, από μία ομάδα που είχε να κερδίσει έντεκα ματς, δηλαδή από τον περασμένο Δεκέμβριο! Δεν έχασε ένα απλό παιχνίδι, αλλά το τελευταίο καθοριστικό της κανονικής περιόδου, στο οποίο ο Βόλος έπαιζε με πολλές ελλείψεις και με πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ που κακά τα ψέματα αν ήταν φέτος στον Δικέφαλο, ίσως και να είχαν (κάποιοι εξ αυτών) χρόνο στην δεύτερη ομάδα. Καμία προσβολή και ας είμαστε ρεαλιστές.

Ήταν πάρα-πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι και το απίθανο είναι ότι ο ΠΑΟΚ το ήξερε. Δεν ξαφνιάστηκε, δεν κοιμήθηκε… Από την άλλη φοβερό είναι ότι έχασε δίκαια! Ηττήθηκε ενώ προηγήθηκε απέναντι σε έναν αδύναμο αντίπαλο, ο οποίος Βόλος προσέξτε: Στο 1-1 «καίγεται» να κερδίσει για να μπει οκτάδα και ακούμε τον ρεπόρτερ να λέει μετά το 85΄ή 87΄: «Ο Μπράτσος ρισκάρει και λέει στον στόπερ του να παίξει φορ». Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα…

Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να σκοράρει στο ξεκίνημα όπως θέλει κάθε μεγάλη ομάδα για να «ανοίξει» τον θεωρητικά «μικρό», μέχρι το 20΄ να έχει κατοχή 90-10 (!) και από την στιγμή που εμφανίζονται τα πρώτα αβίαστα λάθη, να αρχίζει ο πανικός. Όπως ακριβώς το είπε ο Λουτσέσκου: «Τα μεγάλα μας λάθη σε αβίαστες πάσες τόνωσαν την αυτοπεποίθηση του αντιπάλου και έριξαν εμάς». Έτσι είναι, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται η κατάσταση.

Η όλη φάση θύμισε τον περσινό ΠΑΟΚ που ακόμη και με τον Βόλο μέσα στην Τούμπα (όπως και με ΟΦΗ και με Καλλιθέα μέσα-έξω) πιέζονταν στο τέλος και… έτρεμε, έχανε το κέντρο, έχανε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να χάνει τα ματς. Παιχνίδια που δεν πρόλαβε να καλύψει στα playoffs παρά τις τέσσερις νίκες που πέτυχε εκεί.

Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ χθες στο συνδυαστικό του παιχνίδι, δεν είχε όμως και τον έλεγχο όταν ο Βόλος έβγαζε τις μεταβάσεις του. Αλήθεια είναι ότι με Μιχαηλίδη-Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς-Κένι στα δεξιά, αλλά και τον Γιακουμάκη μπροστά, ο ΠΑΟΚ θα ήταν πιο ποιοτικός με την μπάλα στα πόδια. Είναι όμως ντροπή γι αυτό το ματς με το Βόλο, σε αυτή τη χρονική στιγμή να «μιλάς» για απουσίες. Ευτυχώς δεν το έκανε κανείς.

Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης έδειξαν να πιστεύουν απόλυτα στις δυνατότητες της ομάδας τους και καλά έκαναν ενόψει των επόμενων έξι αγώνων. Το ζήτημα όμως σήμερα δεν είναι θεωρητικό, δεν είναι ποιος δικαιούνταν τι και ποιος μπορεί ή δεν μπορεί στα playoffs. Το ζήτημα είναι πρακτικό, είναι μαθηματικό για τις έξι σπουδαίες αγωνιστικές που έρχονται μόνο με ντέρμπι! Τώρα πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια και να κερδίσει τρεις-τέσσερις πόντους παραπάνω από τους άλλους. Οι παίκτες του το πιστεύουν, θα παίξουν πολύ πιο πλήρεις και με την τεράστια πίεση που μάλλον… επιζητούν.

Ποτέ μα ποτέ δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ στα εύκολα… Το έδειξε και το 2024 μετά την γκέλα στη Λαμία. Έτσι θα πάει και τώρα να κατακτήσει κι αυτό το πρωτάθλημα που μέχρι τώρα ως η ομάδα με τα σαφώς καλύτερα αποτελέσματα στα ντέρμπι το αξίζει, αλλά ταυτόχρονα το «χαρίζει» σε ματς με Αστέρα, Παναιτωλικό, Λάρισα, Ατρόμητο και Βόλο! Αφού λοιπόν «γουστάρουν» πίεση και καταστάσεις με την πλάτη στον τοίχο, ας ξανασκεφτούν τι έκαναν χθες και τι έχασαν μέσα στο Βόλο… Αν το συνειδητοποιήσουν θα παίξουν στα playoffs σαν ΠΑΟΚ, σαν την ομάδα που όλοι παραδέχονται!