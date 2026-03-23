Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα με τον πιο δύσκολο τρόπο, νικώντας στα ντέρμπι που τον έχουν κρατήσει ζωντανό στη μάχη του τίτλου.

Ο ΠΑΟΚ πριν τη σέντρα στην 26η αγωνιστική ήταν πρώτος στην ισοβαθμία και 100 λεπτά αργότερα τερμάτισε τρίτος στην κανονική διάρκεια!

Καταρχάς, εδώ και πολύ καιρό δεν έχει εμφανιστεί ο κανονικός ΠΑΟΚ. Όταν πέρασε και το ματς με τη Θέλτα όλα έδειχναν ότι οι τραυματίες θα γύριζαν όλοι το συντομότερο. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου αντί να έχει επιστροφές είχε τον ίδιο αριθμό απουσιών στον τελευταίο αγώνα με τον Βόλο. Εκτός οι βασικοί Γιακουμάκης, Ζίβκοβιτς, Κένι, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, εκτός κι ο τιμωρημένος Ιβανούσετς, ανέτοιμος στον πάγκο ο Πέλκας.

Ασφαλώς και δεν χρειάζεται να είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ για να νικήσει τον Βόλο, ειδικά όταν και η ομάδα του Κώστα Μπράτσου παρουσιάζεται χωρίς το βασικό οκτάρι, τον Κόμπα, τον βασικό εξτρέμ Τζόκα, το βασικό δεκάρι Χουάνπι, τον βασικό αριστερό μπακ Φορτούνα, το βασικό δεξί μπακ Σόρια και τον 12ο συνήθως παίκτη, τον Μπουζούκη. Κόντρα σε έναν Βόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 13' και αμέσως έχασε και τον έμπειρο Μύγα.

Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει κανείς ότι «αυτοκτόνησε» στο Πανθεσσαλικό. Όχι, δεν «αυτοκτόνησε». Ο ΠΑΟΚ που είναι ικανός να παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο και το έχει δείξει, παρουσίασε μακριά από την Τούμπα και πάλι κακή νοοτροπία. Και δεν μπορεί αυτό να είναι σύμπτωση.

Στη Θεσσαλία ο ΠΑΟΚ σε μικρό χρονικό διάστημα έχασε 5 βαθμούς! Με την ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε στο 14' με τον Χατσίδη. Ισοφαρίστηκε και στο φινάλε δέχθηκε γκολ με την ενέργεια του Μούργου και το αυτογκόλ του Κένι, απλά επειδή έγινε χέρι δεν μέτρησε κι έμεινε το 1-1. Αυτή τη φορά προηγήθηκε στο 13' με τον Γερεμέγεφ. Δέχθηκε το 1-1 και στο φινάλε το 2-1 από τον Ουρτάδο. Στη Λάρισα ο Λουτσέσκου, είπε ότι αυτά τα ματς στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ τα έχανε. Ε, έχασε ένα ίδιο έναν μήνα αργότερα. Σε ματς με εικόνα καρμπόν και τη διαφορά ότι τώρα ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας.

Η αντίδραση του Ντεσπόντοφ στο 2-1 ήταν όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ. Σε κόρνερ του Δικεφάλου η άμυνα έδιωξε και ο Βούλγαρος όπως πήγαινε στη μπάλα, χωρίς ένταση, νωχελικός, έβλεπες ότι θα κάνει τη γκάφα. Και την έκανε. Αυτή ήταν όλη η εικόνα του ΠΑΟΚ που και με την ΑΕΛ Novibet είχε προσφέρει ένα γκολ από λάθος, αλλά το έχασε τότε ο Κακουτά. Πέντε βαθμοί στις δύο θεσσαλικές πόλεις που ασφαλώς μπορεί να κοστίσουν.

Αλλά μην σταθούμε μόνο σε αυτά τα δύο ματς καρμπόν, όπου ο ΠΑΟΚ, αφού προηγήθηκε νωρίς στη συνέχεια κατέβασε εντάσεις. Χωρίς τρέξιμο δεν γίνεται τίποτα. Κι άντε τότε είχε πολλά και συνεχόμενα ματς. Τώρα που από τις 8 Μαρτίου έχει ένα ματς την εβδομάδα, αυτή η νοοτροπία είναι που κοστίζει βαθμούς και στο τέλος του ταμείου, ίσως και τον τίτλο.

Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν νίκησε τον Παναιτωλικό σε μία εποχή που ψαχνόταν και το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα ματς τα πήρε. Εκτός έδρας, όμως, πέταξε 2 βαθμούς στην Τρίπολη, κόντρα στη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος κι ενώ προηγήθηκε 3-1. Σ' εκείνο το παιχνίδι μόλις έγινε το 2-3, φαινόταν ότι θα γίνει η ζημιά. Κι έγινε.

Ακολουθεί ο Ατρόμητος. Ο κουρασμένος από τα ευρωπαϊκά ματς ΠΑΟΚ, με δύο φάσεις στην αρχή και στο τέλος του αγώνα ηττήθηκε 2-0. Από έναν Ατρόμητο χειρότερο απ' αυτόν του β' γύρου. Και πάμε και στην Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε μ' ένα πέναλτι από το πουθενά και μετά πάλι νόμιζε ότι τελείωσε το ματς. Δέχθηκε το 1-1 και έτρεχε. Τότε έφτασε στη νίκη.

Σύμπτωση, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι. Ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι έχει δεχθεί συνολικά 3 γκολ, 4 αν βάλουμε και τον Άρη. Σε 8 ντέρμπι έχει δεχθεί 4 γκολ. Ένα από τον Ολυμπιακό, ένα από τον Άρη και δύο από τον Παναθηναϊκό. Κι έχει δεχθεί εκτός έδρας 2 από τον Ατρόμητο, 3 στην Τρίπολη, 1 από την ΑΕΛ Novibet, 1 από την Κηφισιά. Σύνολο 7 γκολ και 2 από τον Βόλο, ο οποίος είχε σημειώσει την τελευταία του νίκη στις 20/12/25 με τον Παναιτωλικό. Πέρσι δηλαδή!

Αυτό το μπλαζέ ύφος που βγάζει ο ΠΑΟΚ, η έλλειψη εντάσεων σε ματς που δεν είναι ντέρμπι μπορεί, λοιπόν, να του κοστίσουν τον τίτλο. Έχει χάσει 12 βαθμούς με ομάδες από την 7η θέση και κάτω. Δεν αναφερόμαστε στον 8ο Άρη που είναι ντέρμπι κι άφησε δύο ακόμα βαθμούς εκτός. Αυτό το 12άρι δεν επιστρέφεται... Τον ακολουθεί και πλέον θα πρέπει να πάρει τον τίτλο, με τον τρόπο που είναι ζωντανός. Με νίκες στα ντέρμπι.

Υγ.: Όταν είσαι 1-1 στο 80' στο 85' και χωρίς καθαρό μυαλό, με έναν αντίπαλο γύρω από την περιοχή του, δεν είναι ντροπή να παίξεις με δύο φορ. Κι ας μην έρθει το γκολ. Ακατανόητο να μην κάνει άλλη αλλαγή ο Λουτσέσκου.

ΥΓ.1: Ο Μαντί Καμαρά την τρέχουσα σεζόν αλλού πατάει κι αλλού βρίσκεται. Μπήκε για να δώσει φρεσκάδα και πάλι ήταν πιο «θολωμένος» από τους κουρασμένους συμπαίκτες του. Δεν είναι άδικα τέταρτη επιλογή στα χαφ.