Ο Σεμπάστιαν Λέτο άλλαξε την αριστερή του πλευρά στο 26ο λεπτό του ΑΕΚ - Κηφισιά, έχοντας σοβαρά τακτικά παράπονα από τους παίκτες του.

Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έψαχνε υπέρβαση στη Νέα Φιλαδέλφεια για να μπει στα Play Off 5-8 στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, όμως η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τριών γκολ από το 26ο λεπτό, «τιμωρόντας» κάθε λάθος των φιλοξενούμενων.

Αυτό έφερε την αντίδραση του Αργεντινού τεχνικού, ο οποίος αμέσως μετά γκολ έκανε διπλή αλλαγή τακτικής! Ο «Σέμπα» στο 27ο λεπτό άλλαξε την αριστερή πλευρά του, καθώς έβγαλε τον Λαρουσί και τον Αντόνισε και πέρασε τον Χουχούμη και τον Νούνελι.

Ο Αλγερινός μπακ έκανε το πέναλτι στον Κοϊτά και έπαιζε κίτρινη κάρτα από το 3ο λεπτό και αντικαταστάθηκε από τον Χουχούμη, ο οποίος επίσης πήρε κάρτα, στο 29' Μάλιστα ο βασικός ακραίος οπισθοφύλακας της Κηφισιάς συμπλήρωσε κάρτες και θα χάσει το αμέσως επόμενο ματς της ομάδας του.

Ο Αργεντινός κόουτς δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος με την τακτική ανταπόκριση των παικτών του και για αυτό προχώρησε σε αυτές τις δυο αλλαγές από τόσο νωρίς.

Aξιοσημείωτο, πως στο 31ο λεπτό ο Πόμπο σημάδεψε το δοκάρι της Κηφισιάς, με ωραίο σουτ από το όριο της περιοχής.