Σε μια ξεχωριστή κίνηση προχώρησαν οι οπαδοί του Πανσερραϊκού που βρέθηκαν στο Αγρίνιο, προσφέροντας στους φίλους του Παναιτωλικού τούρτα για τα 100 χρόνια της ομάδας τους!

Κίνηση που φανερώνει πως οι οπαδοί όλων των ομάδων δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, είναι αυτή που έκαναν οι φίλοι του Πανσερραϊκού που βρέθηκαν στο Αγρίνιο για το ματς της ομάδας τους με τον Παναιτωλικό για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Παρά τη μεγάλη βαθμολογική σημασία του αγώνα οι Σερραίοι πρόσφεραν στους οπαδούς της ομάδας του Αγρινίου μια τούρτα προκειμένου με αυτό τον ξεχωριστό και όμορφο τρόπο να ευχηθούν χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια ζωής του Τίτορμου!