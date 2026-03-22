Παναιτωλικός: Οι οπαδοί του Πανσερραϊκού πρόσφεραν τούρτα για τα 100 χρόνια του Τίτορμου!
Κίνηση που φανερώνει πως οι οπαδοί όλων των ομάδων δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, είναι αυτή που έκαναν οι φίλοι του Πανσερραϊκού που βρέθηκαν στο Αγρίνιο για το ματς της ομάδας τους με τον Παναιτωλικό για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Παρά τη μεγάλη βαθμολογική σημασία του αγώνα οι Σερραίοι πρόσφεραν στους οπαδούς της ομάδας του Αγρινίου μια τούρτα προκειμένου με αυτό τον ξεχωριστό και όμορφο τρόπο να ευχηθούν χρόνια πολλά για τα 100 χρόνια ζωής του Τίτορμου!
