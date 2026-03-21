Η αποστολή της Κηφισιάς για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΚ (22/3, 19:00).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς του φινάλε της regular season, με αντίπαλο την ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ψάχνει στην τελευταία «στροφή» μια μεγάλη υπέρβαση και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μπει στα Play Off 5-8 και να αποφύγει τα Play Out.

Στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού επέστρεψε ο Τσε Νούνελι. O Σουριναμένος εξτρέμ είχε μείνει εκτός του αγώνα με τον Βόλο, για προληπτικούς λόγους, καθώς είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, όμως κρίθηκε έτοιμος για το ματς με τον Δικέφαλο.

Από εκεί και πέρα, εκτός του γνωστού τραυματία Λουτσιάνο Μαϊντάνα ο «Σέμπα» δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Τιμίπερε Έμπο, ο οποίος είχε δηλωθεί εδώ και εβδομάδες να εκτίσει την ποινή του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Πόκιρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν Πέρεθ, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Χριστόπουλος, Ταβάρες, Μίγιτς.