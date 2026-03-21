Σπουδαίο μήνυμα από τον ΠΑΟΚ: «Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι»
Η 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League είναι αφιερωμένη στην εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του ρατσισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες του θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα με το σύνθημα «ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι». Οι ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου του Βορρά φωτογραφήθηκαν αναπαριστώντας τον πολύ χαρακτιριστικό πανηγυρισμό του Τάισον, ο οποίος συνδυάζει την υψωμένη γροθιά με τον αγώνα που κάνει κατά των διακρίσεων.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε συστηθεί με αυτόν τον τρόπο στο ελληνικό κοινό, τον Ιανουάριο του 2023 κόντρα στον Παναθηναϊκό, επιλέγοντας να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ στέλνοντας ένα σπουδαίο μήνυμα.
SAY NO TO RACISM— PAOK FC (@PAOK_FC) March 21, 2026
Ρατσισμός είναι να μισείς κάτι, που τυχαία δεν είσαι |
Racism is hating something, you simply happen not to be#MoreThanFooball #PAOK #OurWay pic.twitter.com/j4UMs9aI8H
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.