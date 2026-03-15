Αναστασίου: «Σε πολλά παιχνίδια 'πληρώνουμε' ότι δεν έχουμε καθαρό μυαλό στην τελική»
Ο τεχνικός της ομάδας του Παναιτωλικού στις τηλεοπτκές του δηλώσεις έκανε το σχόλιό του μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό.
Ο κόουτς Αναστασίου είπε μεταξύ άλλων στην COSMOTE TV μετά το 0-0 στο Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: «Είναι δύσκολο να πεις ότι θα φέρεις 0-0 στην Λεωφόρο με αυτόν τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια. Το παλέψουμε. Είναι κρίμα γιατί κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια. Σε πολλά παιχνίδια 'πληρώνουμε' ότι δεν έχουμε το καθαρό μυαλό στην τελική φάση. Όταν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα».
@Photo credits: eurokinissi, ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
