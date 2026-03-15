Στο ρόστερ του Παναθηναϊκού υπάρχουν παίκτες με... Παναιτωλικό παρελθόν και έτσι πριν την αναμέτρηση της Λεωφόρου σχηματίστηκαν αρκετά πηγαδάκια με ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα την ώρα που οι παίκτες των δύο ομάδων έκαναν την πρώτη αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου, προς τους παίκτες και τους παράγοντες του Παναιτωλικού κινήθηκαν τρεις νυν «πράσινοι» που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν στο ρόστερ των «καναρινιών». Συγκεκριμένα ο Λούκας Τσάβες, ο Σωτήρης Κοντούρης και ο Ανδρέας Τεττέη, τα είπαν με πρώην συμπαίκτες τους, αλλά και με τους Μάκη Μπελεβώνη και Μάρκο Μαρκόφσκι!