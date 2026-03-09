Παναιτωλικός: Αποθέωση για Κουτσερένκο, τον σήκωσαν στα χέρια στην πλατεία του Αγρινίου

Παναιτωλικός: Αποθέωση για Κουτσερένκο, τον σήκωσαν στα χέρια στην πλατεία του Αγρινίου

Επιμέλεια:  Βασίλης Μπαλατσός
1

bet365

Ο Γεβγένι Κουτσερένκο βρέθηκε ανάμεσα στους φίλους του Παναιτωλικού στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και αποθεώθηκε.

Το Αγρίνιο κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς για χάρη της ομάδας του Παναιτωλικού. Οι Αγρινιώτες συνδύασαν τα 100 χρόνια με τρίποντο και το γλέντι στην πόλη φούντωσε για τα καλά.

Ανάμεσα στους εκστασιασμένους Αγρινιώτες που έκαναν... πάρτι βρέθηκε και ο τερματοφύλακας της ομάδας Γεβγένι Κουτσερένκο. Όταν έγινε αντιληπτός ο Ουκρανός αποθεώθηκε ακούγοντας ρυθμικά το όνομα του, ενώ τον σήκωσαν στα χέρια φίλοι του Τίτορμου.

Αξιοσημείωτο είναι πώς ο Κουτσερένκο αποκτήθηκε τον Γενάρη ως αντικαταστάτης του Τσάβες και ήδη έχει αποκτήσει τις... συμπάθειες του.

1

 

🔵🟡 Αποθέωση για Κουτσερένκο, τον σήκωσαν στα χέρια στην πλατεία του Αγρινίου.

📹 Βασίλης Μπαλατσός pic.twitter.com/mZ8m0BI26M

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα