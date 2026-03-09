Ο Γεβγένι Κουτσερένκο βρέθηκε ανάμεσα στους φίλους του Παναιτωλικού στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου και αποθεώθηκε.

Το Αγρίνιο κινείται σε γιορτινούς ρυθμούς για χάρη της ομάδας του Παναιτωλικού. Οι Αγρινιώτες συνδύασαν τα 100 χρόνια με τρίποντο και το γλέντι στην πόλη φούντωσε για τα καλά.

Ανάμεσα στους εκστασιασμένους Αγρινιώτες που έκαναν... πάρτι βρέθηκε και ο τερματοφύλακας της ομάδας Γεβγένι Κουτσερένκο. Όταν έγινε αντιληπτός ο Ουκρανός αποθεώθηκε ακούγοντας ρυθμικά το όνομα του, ενώ τον σήκωσαν στα χέρια φίλοι του Τίτορμου.

Αξιοσημείωτο είναι πώς ο Κουτσερένκο αποκτήθηκε τον Γενάρη ως αντικαταστάτης του Τσάβες και ήδη έχει αποκτήσει τις... συμπάθειες του.

🔵🟡 Αποθέωση για Κουτσερένκο, τον σήκωσαν στα χέρια στην πλατεία του Αγρινίου.



