Παναιτωλικός - Κηφισιά: Ανατροπή από ημίχρονο με Ρόσα και Ματσάν (vid)
Ο Παναιτωλικός στο ματς που γιορτάζει τα 100 του χρόνια βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Κηφισιά, όμως έκανε την ανατροπή πριν το ημίχρονο.
Στο 34ο λεπτό ο Φάρλεϊ Ρόσα δοκίμασε το πόδι του εκτός πειροχής, η μπάλα κόντραρε στον Αμανί και κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμων για το 1-1.
Στο 45+1' ο Τίτορμος ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Mπάτζι πήρε την κεφαλιά, ο Ματσάν απέφυγε τον Πέτκοφ, έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 2-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Δεύτερο γκολ του Ρόσα στην τρίτη του θητεία στο Αγρίνιο, ενώ ο Ματσάν σκόραρε για τέταρτη φορά με τα κιτρινομπλέ.
