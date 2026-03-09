Η Κηφισιά προηγήθηκε στο Αγρίνιο, όμως ο Παναιτωλικός έκανε ανατροπή με δυο γκολ πριν το ημίχρονο.

Ο Παναιτωλικός στο ματς που γιορτάζει τα 100 του χρόνια βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Κηφισιά, όμως έκανε την ανατροπή πριν το ημίχρονο.

Στο 34ο λεπτό ο Φάρλεϊ Ρόσα δοκίμασε το πόδι του εκτός πειροχής, η μπάλα κόντραρε στον Αμανί και κατέληξε στα δίχτυα των φιλοξενούμων για το 1-1.

Στο 45+1' ο Τίτορμος ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Mπάτζι πήρε την κεφαλιά, ο Ματσάν απέφυγε τον Πέτκοφ, έφυγε στο χώρο και πλάσαρε τον Ραμίρεζ για το 2-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Δεύτερο γκολ του Ρόσα στην τρίτη του θητεία στο Αγρίνιο, ενώ ο Ματσάν σκόραρε για τέταρτη φορά με τα κιτρινομπλέ.