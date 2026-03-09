Δέκα φοιτητές και φοιτήτριες από την Ισπανία, με καταγωγή από τη γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ ταξίδεψαν στο Αγρίνιο για τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό.

Το γήπεδο του Παναιτωλικού είναι sold out για το ματς - γιορτή των 100 χρόνων, με την Κηφισιά και εκτός από τους Αγρινιώτες στις εξέδρες βρίοσκονται και μερικοί καλεσμένοι των φιλοξενούμενων, εκ των οποίων οι 10 προέρχονται ταξίδεψαν στην Αιτωλοακαρνανία από την Ισπανία!

Πρόκειται για α φοιτητές και φοιτήτριες από την Ισπανία, με καταγωγή από τη γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Erasmus και είναι προσκεκλημένοι του κλαμπ των Βορείων Προαστίων και το ίδιου του Ισπανού χαφ.

Η ανάρτηση της Κηφισιάς

«Από την Ισπανία στο Αγρίνιο για την Κηφισιά και τον Ρουμπέν Πέρεθ!

Δέκα φοιτητές και φοιτήτριες από την Ισπανία, με καταγωγή από τη γενέτειρα του Ρουμπέν Πέρεθ (την Έθιχα), που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Erasmus, θα παρακολουθήσουν -μαζί με τον καθηγητή τους- από κοντά την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Παναιτωλικό ως προσκεκλημένοι της Κηφισιάς και -φυσικά- του Ρουμπέν Πέρεθ.

Γιατί ως γνωστόν, το ποδόσφαιρο δεν έχει σύνορα...».