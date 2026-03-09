Η φάση στο 90’ είναι η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό!

Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta κάποια καίριας σημασίας θέματα για τον φετινό Ολυμπιακό, με αφορμή το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η αλήθεια είναι ότι με καλύτερο σου παίκτη τον αριστερό μπακ είναι μάλλον δύσκολο να κερδίσεις ένα ντέρμπι. Ακόμη κι όταν ο αντίπαλος σου παίζει χωρίς βασικούς παίκτες-έστω με τους τρεις να μπαίνουν αλλαγή.

Ο Μπρούνο μπορεί να μην ήταν αλάνθαστος (μάλλον ποτέ δεν είναι…), όμως, πραγματικά έκανε πάρα πολλή δουλειά και δικαίωσε την επιλογή του Μεντιλίμπαρ, που τον προτίμησε από τον Ορτέγκα. Δύο-τρεις επεμβάσεις του αμυντικά ήταν καίριες και απολύτως σημαντικές, με κορυφαία ίσως εκεί που έφυγε ο Κωνσταντέλιας ανάμεσα από τα στόπερ-όχι στην ευκαιρία του που έσωσε ο Πιρόλα, αλλά λίγο αργότερα. Στον αέρα δεν είχε κανένα θέμα. Κι επιθετικά αν μη τι άλλο τον είδαμε αφενός μεν να περνάει ορισμένες καλές πάσες και να έχει καλές συνεργασίες με τον Νασιμέντο η, μετά τον Ποντένσε, αφετέρου δε να προωθείται πολλές φορές, να έχει τρεις πολύ επικίνδυνες σέντρες, να κερδίζει κόρνερ, να σπριντάρει.

Και φτάνουμε στο 90ο λεπτό! Εκεί που κατά την γνώμη μου ο Ολυμπιακός χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του σε όλο το παιχνίδι. Πολύ καλύτερη από τις δύο τελικές του Ελ Κααμπί κι από την κεφαλιά ψαράκι του Τσικίνιο, που θεωρητικά είναι οι τρεις πιο σπουδαίες φάσεις του. Μία ευκαιρία που όμως είναι όλη η εικόνα του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα…Ο Ποντένσε συνδυάζεται ωραία με τον Μπρούνο και τον βγάζει σε έξοχη θέση μέσα αριστερά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Στο πρώτο δοκάρι ο Ταρέμι είναι ολομόναχος, περιμένοντας μία πάσα. Δείτε την φωτογραφία. Δεν τον μαρκάρει κανείς. Και χρειάζεται απλά μία πασούλα από πλευράς Μπρούνο, για να του δώσει την ευκαιρία να πλασάρει από αυτή την ιδανική θέση.

Τι κάνει εκεί ο Αφρικάνος αριστερός μπακ; Αντί γι΄ αυτή την πασούλα, διότι ούτε καν πάσα χρειάζονταν να κάνει, έβγαλε μία σέντρα με όλη του τη δύναμη κι έστειλε την μπάλα στην απέναντι πλευρά, με τον Ζέλσον να τρέχει να την μαζέψει για να μην βγει αράουτ!!! Με τον ίδιο τον Μπρούνο από τη φόρα που είχε πάρει, να φεύγει και να βγαίνει άουτ, πέρα κι από τις διαφημιστικές πινακίδες!

Ε, αυτή η φάση είναι όλη η εικόνα του φετινού πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό! Με δύο φράσεις να την χαρακτηρίζουν. Η μία «χωρίς καθαρό μυαλό» και η άλλη «τραγικά τελειώματα φάσεων». Αυτό ακριβώς βλέπουμε σε ένα σωρό παιχνίδια, ειδικά στα πιο δύσκολα, από την αρχή του πρωταθλήματος έως τώρα. Με αποκορύφωμα εκείνη του Ζέλσον να μην μπορεί να σκοράρει σε κενή εστία, σε απόσταση δύο μέτρων κι αμαρκάριστος από τους αντιπάλους του στο 78ο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (0-1) στο Καραϊσκάκη.

Από το 1-1 στη Λεωφόρο το ίδιο πράγμα, με τον Ελ Κααμπί να χρειάζεται πέντε ευκαιρίες σε ένα ημίχρονο για να ισοφαρίσει στο 92’. Στην ήττα στην Τούμπα 1-2 τον Ποντένσε να μην μπορεί να βγάλει τον Ελ Κααμπί με μία υποτυπωδώς καλή πάσα τετ α τετ με τον Τσιφτσή με το σκορ στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Στην ισοπαλία 1-1 στη Φιλαδέλφεια με τον Ποντένσε να κάνει το ίδιο πράγμα με τον Ταρέμι στο 0-0. Και πόσα άλλα ακόμη…

Θυμηθείτε και τι έγινε χθες στο 78ο λεπτό. Ο Έσε γυρίζει την μπάλα κι ο Ρέτσος βρίσκεται σε καλή θέση, αλλά με αντίπαλους αμυντικούς μπροστά του. Κάνει μία περιστροφή του σώματος του και στέλνει με μία τσαρουχιά την μπάλα πολύ άουτ. Το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να σηκώσει το κεφάλι του και να δει δεξιά του τον Ζέλσον μόνο του και τον Ταρέμι σχεδόν μόνο του. Και να έκανε μία πάσα. Δεν τους είδε; Τους είδε και πήγε να το παίξει ήρωας; Ότι κι αν έκανε, αποτυχία ήταν. Έχει ξανασκοράρει έτσι ποτέ στη ζωή του και περίμενε ότι θα τα κατάφερνε χθες;

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ζέλσον δεδομένα σε επίδειξη ατομισμού. Δέχεται την μπάλα από θέση μέσα δεξιά. Και επιχειρεί να σκοράρει κάτω από πίεση αντίπαλου, με συνέπεια να κοντραριστεί πάνω στο σουτ κι απλά να κερδίσει ένα κόρνερ. Ο Ταρέμι ήταν σε πολύ πιο πλεονεκτική θέση, στην καρδιά της περιοχής και μάταια περίμενε μία πάσα του. Σε άλλη μία στιγμή, ο Ελ Κααμπί θα μπορούσε αυτός να γυρίσει την μπάλα στον Ζέλσον, ώστε να τελείωνε τη φάση ο Πορτογάλος. Δεν το έκανε.

Υπό αυτές τις συνθήκες, με τέτοια νοοτροπία, χωρίς καθαρό μυαλό και με τα χειρότερα τελειώματα φάσεων που μπορώ να θυμηθώ εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί τελικά να κάνει ο Ολυμπιακός στο φετινό πρωτάθλημα. Μπορούν άραγε να αλλάξουν όλα αυτά, τώρα που ήδη έχουμε μπει για τα καλά στο τελευταίο τρίτο της σεζόν;

Άσχετο:

Υπό καθεστώς πλήρους διαιτητικής προστασίας και χθες στο Καραϊσκάκη ο ΠΑΟΚ. Στο α΄ ημίχρονο ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ το ξεφτίλισε, με το να μην σφυρίξει μία φάση υπέρ του Ολυμπιακού, με αποκορύφωμα τα δύο φάουλ πάρα πολύ κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ πάνω στον Ζέλσον και στον Τσικίνιο. Στο β΄ ημίχρονο από κάποιο σημείο και μετά έπαιξε 50-50 και εδέησε να δώσει το πρώτο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού κοντά στην αντίπαλη περιοχή στο 92ο λεπτό.

Όλη την εβδομάδα σας τα είχα εξηγήσει όλα. Ό,τι ακριβώς θα γινόταν διαιτητικά στο Καραϊσκάκη. Λες και τα διάβαζα όλα μπροστά μου. Διότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία στο ποδόσφαιρο. Πλέον έχουμε πέντε ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με Ισπανούς διαιτητές, με τρεις μεταξύ τους ισοπαλίες στο Καραϊσκάκη και με δύο νίκες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Άντε και στα πλέϊ οφ να φέρει η ΚΕΔ-ΕΠΟ δύο Ισπανούς ακόμη στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ!

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Τζολάκης είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη στο να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Καλώς προσπαθεί να εκμεταλλευθεί ο Ολυμπιακός αυτή την ικανότητα του. Αλλά το να γίνεται σε ένα ντέρμπι αυτό που είδαμε στο α΄ ημίχρονο, τον γκολκίπερ της ομάδας να γεμίζει 15 φορές προς την αντίπαλη περιοχή (άλλες πέντε πάσαρε στα 30 μέτρα) δεν μπορεί να είναι ένας τρόπος ανάπτυξης επιθετικά, από τον οποίο μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα.

Ο Ελ Κααμπί πήρε κάποιες κεφαλιές από τα γεμίσματα αυτά, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τίποτα από όλο αυτό το σκηνικό, πέραν του ότι έπαιξε με ασφάλεια από πίσω με τις βαθιές μπαλιές, προκειμένου να αποφύγει κάποιο λάθος στο χτίσιμο επίθεσης από πίσω. Και δεν κέρδισε τίποτα ο Ολυμπιακός, γιατί ο ΠΑΟΚ τον έχει διαβάσει πλέον καλά και δίνει μεγάλο βάρος αφενός μεν στο να πάρει τις πρώτες κεφαλιές, αφετέρου δε να μην υστερήσει στις δεύτερες μπάλες, στις μάχες δηλαδή μετά την πρώτη κεφαλιά.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔