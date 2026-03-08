Άσχημη σύγκρουση μεταξύ Σάντσες και Μπρούνο στο δεύτερο μέρος του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, αλλά ευτυχώς και οι δύο συνέχισαν κανονικά.

Οι δυνατές μονομαχίες δεν έλειπαν από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σε μια από αυτές στο δεύτερο μέρος, Μπρούνο και Σάντσες διεκδίκησαν την μπάλα στον αέρα.

Και οι δύο μπήκαν με δύναμη στη φάση, αλλά είχαν μια άσχημη σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι! Αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος δείχνοντας να πονάνε αρκετά, με τον Σάντσες να ματώνει στο πρόσωπο.

Αμέσως μπήκαν τα ιατρικά επιτελεία στον αγωνιστικό χώρο, με τον Σάντσες να τοποθετεί επίδεσμο στο κεφάλι του και τους δύο να συνεχίζουν ευτυχώς κανονικά.