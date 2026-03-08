Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι Σάντσες και Μπρούνο σε διεκδίκηση
Οι δυνατές μονομαχίες δεν έλειπαν από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σε μια από αυτές στο δεύτερο μέρος, Μπρούνο και Σάντσες διεκδίκησαν την μπάλα στον αέρα.
Και οι δύο μπήκαν με δύναμη στη φάση, αλλά είχαν μια άσχημη σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι! Αμφότεροι έπεσαν στο έδαφος δείχνοντας να πονάνε αρκετά, με τον Σάντσες να ματώνει στο πρόσωπο.
Αμέσως μπήκαν τα ιατρικά επιτελεία στον αγωνιστικό χώρο, με τον Σάντσες να τοποθετεί επίδεσμο στο κεφάλι του και τους δύο να συνεχίζουν ευτυχώς κανονικά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.