Περισσότεροι από 50 φίλοι του Αστέρα Τρίπολης βρέθηκαν έξω από το γήπεδο και ζήτησαν από τον εκ των ιδιοκτητών, Δημήτρη Μπάκο, να... πάρει κεφάλια.

Μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό, πάνω από 50 φίλοι του Αστέρα AKTOR βρέθηκαν έξω από το «Θεόδωρος Κολοτρώνης» και ζήτησαν από τον Δημήτρη Μπάκο να... πάρει κεφάλια.

Υπήρξε αρκετή ένταση, με τον κόσμο να βλέπει την ομάδα να φλερτάρει με τον υποβιβασμό για πρώτη φορά μετά την άνοδό της.

Οι φίλοι των Αρκάδων ζήτησαν στήριξη στους Ελληνες παίκτες και τους νέου όπως οι Αλμύρας, Πομόνης, Χατζηεμμανουήλ, αλλά και στον Μπαρτόλο.

Στο μέρος βρέθηκαν δυνάμεις των ΟΠΚΕ και ΜΑΤ για να αποφευχθούν τα χειρότερα, με τον κόσμο να αποχωρεί μετά τις 19.30.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο αρχηγός, Νίκος Καλτσάς, έδειξε την ηγετική του προσωπικότητα, ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο.

Το Gazzetta εξασφάλισε φωτογραφίες από τη στιγμή της έντασης έξω από το Κολοκοτρώνης με τους φίλους του Αστέρα να ζητούν από τον Μπάκο να τ'... αλλάξει όλα και να στηρίξει το ελληνικό στοιχείο στην ομάδα.