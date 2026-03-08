Ο Άαρον Ισέκα ευνοήθηκε από τις κόντρες στην περιοχή του Βόλου και άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στην έδρα του Βόλου, όμως δεν κατάφερε να «κλειδώσει» το τρίποντο. Οι Κρητικοί ισοφαρίστηκαν στο 90+7' και έφυγαν από το Πανθεσσαλικό με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη προηγήθηκε στο 65ο λεπτό, όταν ο Κωστούλας γέμισε από τα δεξιά, από κακή απομάκρυνση του Κάργα η μπάλα στρώθηκε στον Ισέκα, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Ο Βέλγος επιθετικός σκόραρε για δεύτερη φορά στη 14η εμφάνιση του στη δεύτερη του θητεία στον ΟΦΗ.