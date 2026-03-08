Βόλος - ΟΦΗ: Στο δοκάρι και τη γραμμή η μπάλα στην κεφαλιά του Κωστούλα
Ο ΟΦΗ στο 12' άγγιξε το γκολ σε κεφαλιά του Κωστούλα.
Ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από το γκολ στο ματς με τον Βόλο.
Στο 12'ο Αθανασίου στο κόρνερ άλλαξε με τον Σαλσέδο, ο Έλληνας μπακ έκανε τη σέντρα με το αριστερό, πρώτη κεφαλιά του Κρίζμανιτς, δεύτερη του Κωστούλα στο ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε στη γραμμή κι απομάκρυνε ο Σιαμπάνης.
Το δοκάρι του ΟΦΗ
