Ο ΟΦΗ στο 12' άγγιξε το γκολ σε κεφαλιά του Κωστούλα.

Ο ΟΦΗ έφτασε μία ανάσα από το γκολ στο ματς με τον Βόλο.

Στο 12'ο Αθανασίου στο κόρνερ άλλαξε με τον Σαλσέδο, ο Έλληνας μπακ έκανε τη σέντρα με το αριστερό, πρώτη κεφαλιά του Κρίζμανιτς, δεύτερη του Κωστούλα στο ύψος της μικρής περιοχής, η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε στη γραμμή κι απομάκρυνε ο Σιαμπάνης.

Το δοκάρι του ΟΦΗ