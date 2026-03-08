Έξι φίλοι του Πανσερραϊκού έδωσαν το παρόν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Μπορεί ο Πανσερραϊκός να βρίσκεται στην πλέον δεινη θέση, όντας εδώ και καιρό ουραγός και μάλιστα με μεγάλη απόσταση από την παραμονή, όμως έχει στο πλευρό του μερικούς φιλάθλους που τον ακολούθησαν ακόμα και στο ματς με τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR, στην Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, οι Αρκάδες όπως σε κάθε αντίπαλο παραχώρησαν την εξέδρα των φιλοξενούμενων, στην οποία όπως είναι εμφανές από την τηλεοπτική μεταδοση βρέθηκαν έξι φίλαθλοι, οι οποίοι πιθανότατα έκαναν το μακρινό ταξίδι από τις Σέρρες.

Πριν τη σέντρα του ματς στην Αρκαδία τα Λιοντάρια ήταν στους 12 βαθμούς, στο -9 από ΑΕΛ Novibet και Παναιτωλικό.