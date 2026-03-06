Η συγκίνηση είναι το συναίσθημα που ξεχείλισε κατά την προβολή του ντοκιμαντέρ των 100 χρόνων του Παναιτωλικού!

Μπορεί στις 21:15 να είχε οριστεί το τζάμπολ του ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Euroleague και το ενδιαφέρον στις τάξεις των οπαδών των δύο ομάδων να είναι τεράστιο, όμως στο Αγρίνιο ζουν σε ρυθμούς... Παναιτωλικού.

Την ίδια ώρα με την έναρξη του μεγάλου αγώνα στο ΣΕΦ, στον Δημοτικό Κινηματογράφο Άνεσις του Αγρινίου ήταν προγραμματισμένη η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ των 100 χρόνων "Ένας αιώνας μέχρι να 'ρθει ξανά Κυριακή" και φίλοι του Τίτορμου έχουν κάνει τον χώρο να θυμίζει το... κλουβί του Παναιτωλικού.



Απλοί φίλοι της ομάδας, οικογένειες και μέλη του club έδωσαν δυναμικό παρών στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγράφει την... αιωνόβια πορεία του συλλόγου.

Παίκτες και παράγοντες από κάθε εποχή μιλούν στην κάμερα, θυμούνται, συγκινούν και συγκινούνται!

Η προσμονή ήταν μεγάλη, καθώς από τα trailer το παναιτωλικό συναίσθημα... ξεχείλιζε, κάτι που κέρδισε τον κόσμο, όπως, φάνηκε στην πρόσφατη εκδήλωση της ΠΑΕ για τα 100 χρόνια, αλλά και στα Social Media.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στον ίδιο χώρο και το απόγευμα του Σαββάτου στις 6.30μμ.

🟡🔵 Παράνοια από τους φίλους του Παναιτωλικού στο ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια ζωής της ομάδας! pic.twitter.com/n9kxTLnxts — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026