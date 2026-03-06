Το Σάββατο διαθέσιμη για τους φιλάθλους η επετειακή φανέλα του Παναιτωλικού!

Από το πρωί του Σαββάτου, δύο ημέρες πριν από τα 100α γενέθλια του Παναιτωλικού, θα είναι διαθέσιμη στη μπουτίκ του συλλόγου η επετειακή φανέλα!

Όπως ενημέρωσε ο Παναιτωλικός από το πρωί της Παρασκευής, στον αγώνα της Δευτέρας κόντρα στην Κηφισιά η ομάδα θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ζωής φορώντας μια επετειακή φανέλα! Η πρώτη εντύπωση είναι θεαματική, καθώς το σχέδιο της είναι εμπνευσμένο από από την εποχή του '50 όπου η φανέλα του Παναιτωλικού είχε δύο οριζόντιες μπλε γραμμές στο ύψους του στήθους. Μάλιστα η συγκεκριμένη φανέλα από το πρωί του Σαββάτου, θα είναι σε συλλεκτικά κομμάτια (100), διαθέσιμη για τον κόσμο της ομάδας, όπως κι άλλα προϊόντα για τον «κυανοκίτρινο αιώνα»!

