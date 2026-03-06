Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μέσα από το blog του στο gazzetta μία προσέγγιση του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι θα φέρει το ποδόσφαιρο, αλλά ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει μία παρατήρηση: τα παιχνίδια μεταξύ Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου φέρνουν πάντοτε πολλά γκολ!

Ας τα καταγράψουμε…

Πρόπερσι

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-0

Πέρυσι

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2

Φέτος

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2 (Κ)

Άρα, μιλάμε για εννιά μεταξύ τους ντέρμπι, τα τέσσερα στο Καραϊσκάκη και τα πέντε στην Τούμπα-αύριο λοιπόν θα γίνουν πέντε και πέντε. Από αυτά τα εννιά, ο Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει τα πέντε (τρία μέσα και δύο έξω) κι ο Λουτσέσκου τα τέσσερα (τρία μέσα και ένα έξω)!

Η πρώτη διαπίστωση λοιπόν είναι ότι ο Βάσκος προηγείται του Ρουμάνου αλλά με μόλις μία νίκη. Ειδικά, όμως, στο πρωτάθλημα η διαφορά υπέρ του Βάσκου είναι δύο νίκες.

Ισοπαλία δεν έχουν φέρει ποτέ!!! Κι αυτή είναι η δεύτερη διαπίστωση.

Η τρίτη διαπίστωση; Κάθε μάχη τους έχει πολλά γκολ. Κατά μέσο όρο σχεδόν 3,5 γκολ ανά παιχνίδι! Κάτι το πρωτοφανές για ντέρμπι. Στα εννιά παιχνίδια ανάμεσα τους έχουν μπει 31 γκολ! Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει τα 17 κι ο ΠΑΟΚ τα 14.

Τελευταία διαπίστωση: ο ΠΑΟΚ σε κανένα ματς δεν έχει βάλει πάνω από δύο γκολ. Έχει σκοράρει σε όλα, αλλά πάντοτε πετυχαίνει ένα η, μάξιμουμ δύο γκολ. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ δεν έχει σκοράρει σε δύο, αλλά έχει πετύχει δύο φορές τεσσάρες και μία φορά τριάρα.

Μοιάζει πιο συνεπής ο ΠΑΟΚ στο σκοράρισμα, αλλά όταν του Ολυμπιακού του βγει το παιχνίδι βάζει από δύο έως τέσσερα γκολ.

Άσχετο: Στο ΠΑΟΚ-Ριέκα (5-0) δεν ήταν μόνο διαιτητής ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ, που θα σφυρίξει την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Ήταν και VAR ο Βιλανουέβα, που θα είναι VAR στο μεθαυριανό ντέρμπι. Όλο το πακέτο πάει.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Λένε για τις λίγες κίτρινες κάρτες που παίρνουν ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατ΄ αρχάς, το ένα τρίτο των αγώνων του Ολυμπιακού στη φετινή Super League το έχουν παίξει ξένοι διαιτητές. Άρα, δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι ξένοι διαιτητές που δεν τους βγάζουν εύκολα κάρτες.

Ακόμη, όμως, και στο Τσάμπιονς Λιγκ, όπου ο Ολυμπιακός έδωσε δέκα παιχνίδια με αυτά τα δύο παιδιά στο κέντρο της άμυνας του, βλέπουμε ότι ο Ρέτσος δέχθηκε μία κίτρινη κι ο Πιρόλα δυο. Θέλετε κι άλλο; Ο Ρέτσος πέρυσι είχε δύο κίτρινες σε όλο το Γιουρόπα Λιγκ κι ο Πιρόλα καμία. Και στο πρωτάθλημα το ίδιο. Ο Πιρόλα μία κίτρινη κι ο Ρέτσος δύο.

Πολύ απλά γιατί κάνουν ελάχιστα φάουλ και δεν παίζουν βρώμικα. Εκτός κι αν δεν λένε τίποτα οι αριθμοί τους σε 20 παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ και στο Γιουρόπα Λιγκ σε δύο ολόκληρες σεζόν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔