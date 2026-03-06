Η εντυπωσιακή επετειακή φανέλα του Παναιτωλικού με άρωμα από το... παρελθόν

Ο Παναιτωλικός αποκάλυψε την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας και το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

Το 2026 είναι σημαντικό έτος για τον Παναιτωλικό καθώς συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και η ομάδα προχώρησε στα αποκαλυπτήρια της επετειακής φανέλας με αφορμή τα γενέθλια ενός αιώνα.

Το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό, με το σχέδιο να είναι εμπνευσμένο από από την εποχή του '50 όπου η εμφάνιση είχε δύο οριζόντιες μπλε γραμμές στο ύψους του στήθους. Μάλιστα η φανέλα θα φορεθεί στον αγώνα κόντρα στην Κηφισιά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σ’ αυτή την μοναδική για το Σύλλογό μας ημέρα που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του, τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 που ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ γίνεται ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ, επιλέξαμε μια ιδιαίτερη φανέλα να αγωνιστεί η ομάδα μας στην αναμέτρηση με την Κηφισιά. Την κίτρινη φανέλα με δύο μπλε οριζόντιες γραμμές στο στήθος. Στο μέρος της καρδιάς!

Αντίστοιχες φανέλες φορέθηκαν (όπως δείχνουν και οι φωτογραφίες από το αρχείο του Συλλόγου μας) τη δεκαετία του ’50, στην πρώτη μεγάλη αγωνιστική διάκριση, τη συμμετοχή του Παναιτωλικού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 1955. Επανήλθε το 1971, στις αρχές δηλαδή της πορείας που τον έφερε στην Α’ Εθνική για πρώτη φορά λίγο πριν συμπληρώσει 50 χρόνια ζωής.

Φυσικά

Αυτή τη φανέλα, που σχεδίασε και κατασκεύασε η errea, θα φορέσουν οι ποδοσφαιριστές μας στον αγώνα της Δευτέρας.

Είναι διαθέσιμη σε περιορισμένο αριθμό, από τη μπουτίκ, TITORMOS Official Store of Panetolikos.

Ως αναμνηστικό της επετείου των 100 χρόνων, κυκλοφορεί σετ που περιλαμβάνει τέσσερις φανέλες (με τα αντίστοιχα σήματα), αντίγραφα των φανελών που φόρεσε η ομάδα μας:

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (1955)

Τη σεζόν της ανόδου από τη Β’ στην Α’ Εθνική (1974-1975)

Στο μπαράζ της Ν. Σμύρνης και την άνοδο στη Β’ (23.05.2009)

Στη φιέστα για την άνοδο στη Super League (2010-2011)

Στη μπουτίκ υπάρχουν πολλά προϊόντα που αφορούν την επέτειο των 100 χρόνων και η συλλογή εμπλουτίζεται συνεχώς»