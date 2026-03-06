Ο Πολ Ζοσέ Εμποκού έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 33 ετών, έχοντας φορέσει και τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Φινάλε στην ποδοσφαιρική του καριέρα αποφάσισε να βάλει σε ηλικία 33 χρόνων ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και 22 φορές διεθνής με την Εθνική Κονγκό, Πολ Ζοσέ Εμποκού.

Ο βραχύσωμος εξτρέμ αγωνίστηκε ως δανεικός στο «τριφύλλι» από την Κιέβο Βερόνα τη σεζόν 2016-2017, καταγράφοντας 36 συμμετοχές με 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League, πριν αποχωρήσει ξανά για την Ιταλία και παραχωρηθεί στη Σταντάρ Λιέγης.

Ξεκίνησε την πορεία του από τις Ακαδημίες του βελγικού συλλόγου (σσ Σταντάρ), ενώ υπήρξε και μέλος της Τότεναμ, δίχως όμως να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι. Συνολικά στην καριέρα του είχε 470 ματς με 75 γκολ και 58 ασίστ, ενώ πανηγύρισε το Κύπελλο Βελγίου με τη Σταντάρ (2018).

Τελευταία του ομάδα υπήρξε η Αλ Μπατίν από τη Σαουδική Αραβία, με την οποία έπαιξε σε 7 ματς, πριν πάρει την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο.