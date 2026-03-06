Ίδιες φάσεις διαφορετικές αποφάσεις και φουλ της ανισονομίας!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για όσα έχουν επιτρέψει τη τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με τα διαφορετικά δεδομένα για τους τρεις πρώτους και δη την ΑΕΚ...

Απόλυτα σωστά και δικαιολογημένα η διοίκηση της ΑΕΚ και ταυτόχρονα το ποδοσφαιρικό της τμήμα με πρώτο τον Μάρκο Νίκολιτς άφησαν στην άκρη την όποια κουβέντα για τη διαιτησία που (και) φέτος κινείται σε άθλια επίπεδα και δικαιώνει όσους αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση με τους Έλληνες διαιτητές γίνεται μόνιμα χειρότερη. Κάθε χρόνο και πιο χαμηλό το επίπεδο για να το θέσω κομψά μιας και δεν χρειάζεται να γράφουμε απόλυτα απαξιωτικές λέξεις για να αναδείξουμε την τραγική κατάσταση... Στο "κιτρινόμαυρο" στρατόπεδο έχουν αποφασίσει να μην επιτρέψουν να θεωρηθεί στο εσωτερικό της ομάδας το κεφάλαιο διαιτησίας ως δικαιολογία για να τα παρατήσουν. Με την ολοκλήρωση του αγώνα στον Βόλο και των υποχρεώσεων, των δηλώσεων κοινώς, από την Ένωση δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά, διαρροή, επικοινωνιακή προσπάθεια για να προκύψει σκόπιμη επίθεση σε Λανουά, ΚΕΔ, διαιτητές έστω με στόχο να πάρω κάτι στα επόμενα ματς, στα τρία τελευταία δηλαδή, δεν έχει γίνει το παραμικρό!

Αυτό δεν αλλάζει ωστόσο όσα απίστευτα και γελοία βιώνουμε και φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα και ειδικότερα όταν σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές οι οποίοι αποδεικνύεται αυτόματα ότι τα έχουν κάνει μαντάρα! Άσχετα με το ποια ομάδα υποστηρίζει κανείς, αναγνωρίζεται πλέον από όλους το αυτονόητο, ότι ενώ έχουμε ίδιες φάσεις προκύπτουν σκοπίμως διαφορετικές αποφάσεις! Πιο πρόσφατο παράδειγμα το χέρι στήριξης σε Περιστέρι και την αναμέτρηση Ατρόμητος με Παναιτωλικό όπου δόθηκε μέσω VAR πέναλτι και εκείνο στον Βόλο για την ΑΕΚ που τελικά το ακύρωσε ο VAR! Κοινώς επιβεβαιωμένα εδώ και καιρό οι διαιτητικές αποφάσεις αποτελούν την απόδειξη ανισονομίας από την κορυφή ως την ουρά. Να ήταν μόνο αυτό βέβαια καλά θα ήταν και δεν θα υπήρχε καν αναφορά: μόλις προχθές ο ΠΑΟΚ σε παιχνίδι που είχε μέτρια έως κακή εικόνα και δεν έβρισκε γκολ απέναντι στη μισή Κηφισιά χρειάστηκε πέναλτι εφεύρεση από τον κάκιστο Φωτιά προκειμένου να μη μείνει δεύτερος και με ντέρμπι μπροστά του...

Πρόκειται για μια φάση που έχει επαναληφθεί 8 φορές φέτος στο πρωτάθλημα με πιο πρόσφατη τη χειρότερη (σε επίπεδο επαφής και χτυπήματος) στην Τουμπά στο ματς κορυφής με την ΑΕΚ ο Μπάμπα βγάζει αγκώνα στο πρόσωπο του Γιόβιτς, τον χτυπάει και ο ρέφερι (σωστά για μένα σε τέτοιες φάσεις και ματς) δεν δίνει κάτι και ο VAR δεν παρεμβαίνει. Βέβαια στο ίδιο ματς κιτρινίζει για το τίποτα τον Βάργκα σε θεατρική πτώση του Μπάμπα (γίνεται δουλίτσα στην ομάδα της Τούμπας στις πτώσεις) αλλά τι να πεις, το περιμένεις, μιας και σε επίπεδο κάρτας η κατάσταση μοιάζει σα να υπάρχει στόχος και σκοπός σε βάρος της Ένωσης! Διότι δεν είναι μόνο οι παραβάσεις για πέναλτι και κερδισμένα φάουλ σε βάρος της ΑΕΚ, αλλά και οι κάρτες που έχουμε αναδείξει με κάθε ευκαιρία και φυσικά θα το υπενθυμίσουμε και τώρα...

Με τις τρεις κίτρινες κάρτες που είδαν ποδοσφαιριστές του Δικέφαλου στον Βόλο φτάσαμε τις 64(!!!!) παρακαλώ και είναι 30(!!!!) πάνω από τον βασικό ανταγωνισμό, τους Ολυμπιακό (μόλις 32) και ΠΑΟΚ (έχουν 36). Βέβαια είναι συγκλονιστικό ότι σε όλα τα ντέρμπι με ξένους διαιτητές έχουμε ισορροπία στις κάρτες και η ΑΕΚ λιγότερες μάλιστα για λίγες! Αλλά η ανισονομία, το γεγονός ότι παίζεται διαφορετικά το πρωτάθλημα, αποδεικνύεται και από τα πέναλτι που δίνονται σε βάρος κάθε ομάδας με την Ένωση να βλέπει τους ρέφερι να δίνουν 7 πέναλτι σε βάρος της, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό έχουν σφυρίξει μόλις δυο και στον ΠΑΟΚ ένα... Δηλαδή από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις αφού δεν υπάρχει στατιστικό που να επηρεάζει συνθήκες αγώνα και να αλλοιώνει αποτέλεσμα που να είναι υπέρ της ομάδας του Νίκολιτς!

Στο πρωτάθλημα που αναδεικνύεται η ανισονομία δεν σταματάμε στα παραπάνω, δεν φτάνουν για να αλλάζουν τα δεδομένα, μιας και ακόμη και στο πόσους δηλώνουν να εκτίσουν τιμωρίες υπάρχει τεράστια διαφορά και απόσταση! Με την ΑΕΚ μόλις δέκα οι ποδοσφαιριστές αντιπάλων που δηλώθηκαν να εκτιμούν και με τους άλλους δυο τα νούμερα εκτοξεύονται: 28 παίκτες με τον Ολυμπιακό και 25 με τον ΠΑΟΚ... Μιλάμε για απίστευτα πράγματα όπου αποδεικνύουν ότι συνιστά υπέρβαση, για να μη γράψω υπερβολές για άθλο, το να διεκδικεί ακόμη στα ίσα το πρωτάθλημα η Ένωση και να βρίσκεται στην κορυφή! Οποιαδήποτε άλλη ομάδα με τα συγκεκριμένα δεδομένα, με στοιχεία όλα και όχι ΑΟΥΑ, θα είχε χαιρετίσει τον τίτλο και θα ήταν ήδη στο -6 με -8. Όμως η ΑΕΚ του Νίκολιτς είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει και πραγματικά μπράβο στον Σέρβο τεχνικό και στους παίκτες του που αντέχουν και συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν κόντρα σε όλα αυτά...

