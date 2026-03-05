Παναιτωλικός: Στα κιτρινομπλέ το Αγρίνιο, βγήκαν σημαίες στα μπαλκόνια

Παναιτωλικός: Στα κιτρινομπλέ το Αγρίνιο, βγήκαν σημαίες στα μπαλκόνια

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικος

Το Αγρίνιο κινείται σε ρυθμούς... 100 χρόνων του Παναιτωλικού και σε αυτό το πλαίσιο εκτός από τον στολισμό της πόλης σε πολλά σπίτια έχουν κάνει την εμφάνιση τους κιτρινομπλέ σημαίες.

Εορταστικές ημέρες είναι αυτές για τον Παναιτωλικό. Τα Καναρίνια στις 9 Μαρτίου συμληρώνουν 100 χρόνια περήφανης ιστορίας και συνεπώς αποτελεί γιορτή τόσο για το Αγρίνιο, όσο και ευρύτερα για την Αιτωλοακαρνανία.

Σε αυτό το πλαίσιο εκτός από τον στολισμό που έχει γίνει στην πόλη για τον ένα αιώνα πορείας του Παναιτωλικού Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου φίλοι της ομάδας έχουν «ντύσει» στα σπίτια τους στα κιτρινομπλέ!

Σε πολλά μπαλκόνια ανά την πόλη έχουν κάνει την εμφάνιση τους σημαίες στα χρώματα της ομάδας, είτε με τον Τίτορμο, είτε «συνδεσμιακού» χαρακτήρα, με το Αγρίνιο να... αναμένει την κορύφωσης της γιορτής στο ματς με την Κηφισιά.

Παναι

Παναιτωλικος

     

