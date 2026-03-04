«Διπλό» κορυφής με ιδρώτα και… καμπανάκια για τον κουρασμένο ΠΑΟΚ

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το δύσκολο βράδυ του ΠΑΟΚ στη Νίκαια απέναντι στην Κηφισιά, το παιχνίδι που μύριζε γκέλα και το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό.

Αν κάποιος δει μόνο το τελικό σκορ, θα νομίζει ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε μια εύκολη βραδιά στη Νίκαια. Το 1-4 δίνει αυτή την αίσθηση. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ διαφορετική.

Για όσους δεν το θυμούνται, κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τότε με 3-0 την Κηφισιά, αλλά χρειάστηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τον Τάισον για να «καθαρίσει» το παιχνίδι. Πάνω κάτω η ίδια συνθήκη και απόψε. Το 1-4 δεν λέει όλη την αλήθεια

Στο δεύτερο μέρος ο «Δικέφαλος» βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και το παιχνίδι μύριζε γκέλα. Έμοιαζε πολύ με αυτό της Λάρισας. Η Κηφισιά έφερε το ματς στα ίσια με τον Ρουκουνάκη, ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα και εκεί το παιχνίδι άρχισε να θυμίζει επικίνδυνα για τον ΠΑΟΚ την εικόνα του πρόσφατου εκτός έδρας ματς με την ΑΕΛ Novibet. Οι «ασπρόμαυροι» έμοιαζαν να παίζουν χωρίς ένταση και συγκέντρωση, δίνοντας στον αντίπαλο το δικαίωμα να πιστέψει στο παιχνίδι.

Ακόμη και όταν ο ΠΑΟΚ πήρε ξανά το προβάδισμα, η εικόνα του δεν άλλαξε ιδιαίτερα. Οι γραμμές έμοιαζαν ασύνδετες, η δημιουργία περιορισμένη και ο ρυθμός χαμηλός. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι δεν βοηθούσε ο αγωνιστικός χώρος. Μπορεί.

Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός επιθετικός μπήκε αναγκαστικά στο παιχνίδι από τον πάγκο μετά τον τραυματισμό του Γιακουμάκη και έδωσε άμεση λύση. Με απόλυτη ψυχραιμία από την άσπρη βούλα πέτυχε δύο γκολ, φτάνοντας πλέον τα τέσσερα με την ασπρόμαυρη φανέλα. Σίγουρα μπαίνει στην εξίσωση, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή, η απόκτηση του οποίου αμφισβητήθηκε έντονα τον περασμένο Ιανουάριο, όταν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.

Το παιχνίδι «κλείδωσε» στο 88’ με το γκολ του Μπάμπα και στις καθυστερήσεις ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» με ένα υπέροχο τελείωμα. Η φάση ξεκίνησε από τον Γερεμέγεφ, πέρασε από τον τρομερό Αντρίγια Ζίβκοβιτς που μοίρασε ακόμη μία ασίστ – την 17η του στη σεζόν – και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-4.

Η αλήθεια είναι πως ο Δικέφαλος δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά έκανε τη δουλειά του. Παρά τις απουσίες και τα προβλήματα, πήρε το τρίποντο απέναντι στην Κηφισιά, ανέβηκε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας και πάει πλέον στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με το μομέντουμ και το πλεονέκτημα της πρώτης θέσης.

Όλα για όλα, λοιπόν, την Κυριακή στο Φάληρο. Εκεί όπου αναμένεται να υπάρχουν πολλές επιστροφές – Τάισον, Μεϊτέ, Κένι – αλλά ίσως και μια νέα απουσία, αυτή του Γιακουμάκη. Η κακοδαιμονία συνεχίζεται, καθώς ο Έλληνας επιθετικός τραυματίστηκε με έναν τρόπο που δύσκολα εξηγείται: από τη δύναμη της μπάλας στον αστράγαλο.

Η ομάδα δείχνει κουρασμένη. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, το ξαναγράφω, ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 16 παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις και ετοιμάζεται να παίξει το 17ο την Κυριακή (8/3) με τον Ολυμπιακό μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών.

Η Κηφισιά «φωνάζει» για το δεύτερο πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς υπέρ του ΠΑΟΚ. Το ότι πολλοί θα χρησιμοποιήσουν τη φάση για να αρχίσουν τις γνωστές ανοησίες και να δημιουργήσουν εντυπώσεις εις βάρος του ΠΑΟΚ δεν αλλάζει την πραγματικότητα.

Είναι ένα αυστηρό πέναλτι. Αλλά είναι πέναλτι.

Υπάρχει ξεκάθαρη επαφή του Πέτκοφ που με τον αγκώνα βρίσκει στο πρόσωπο τον Σάντσες. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον VAR. Αυτοί είναι οι κανονισμοί.

Παρεμπιπτόντως, ο κεντρικός αμυντικός της Κηφισιάς είχε άλλες δύο-τρεις αγκωνιές στη διάρκεια του αγώνα – η μία μπροστά στα μάτια του βοηθού – και παρ’ όλα αυτά ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μόλις μία κίτρινη κάρτα.