Ο Ρουκουνάκης πέτυχε το παρθενικό γκολ του στη Super League και ισοφάρισε σε 1-1 για την Κηφισιά κόντρα στον ΠΑΟΚ, με απευθείας φάουλ.

Η Κηφισιά βρήκε την «απάντηση» στο εύστοχο πέναλτι του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ισοφάρισε στο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Νεάπολη.

Στο 60ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε στον αγωνιστικό χωρο και κατέληξε στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-1.

Ο Έλληνας χαφ στην 8η συμμετοχή του πέτυχε το παρθενικό του γκολ με την Κηφισιά και πρώτο του σε επίπεδο Super League.