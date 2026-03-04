H «Θύρα 6» βάζει... φωτιά στο Αγρίνιο για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού!

Η «Θύρα 6» όπως είναι λογικό συμμετέχει στους εορτασμούς των 100 χρόνων από την ίδρυση του Παναιτωλικού και μέσω social media έκανε γνωστές τις δράσεις της!

Αναλυτικά η ανακοίνωση των οργανωμένων φίλων του Παναιτωλικού, όσο αφορά το δικό τους κομμάτι στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου αναφέρει:

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ...

Τις επόμενες ημέρες, με κορύφωση τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, το Αγρίνιο ετοιμάζεται να ζήσει στιγμές ιστορικές, στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη κάθε Παναιτωλικού. Οι προετοιμασίες από τη ΘΥΡΑ 6 και ολόκληρο τον οργανισμό του Παναιτωλικού έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Απευθύνουμε κάλεσμα για ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε όλο τον λαό μας. Καλούμε τους απανταχού Παναιτωλικούς να επιστρέψουν στην πόλη για ένα μαγικό τετραήμερο εορτασμών.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων της Θύρας 6:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στις 20:45, δίνουμε δυναμικό «παρών» στον κινηματογράφο «Άνεσις» για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Ένας αιώνας μέχρι να 'ρθει ξανά Κυριακή».

Σημείωση: Για όσους δεν προλάβουν, θα υπάρξει επαναληπτική προβολή το Σάββατο στις 18:30 στον ίδιο χώρο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Θύρα 6 στήνει ένα αυθεντικό Παναιτωλικό γλέντι! Σας περιμένουμε στην «Ανδρομέδα» (Γ. Ριτσου 16) στις 21:30 για μια βραδιά με ζωντανή μουσική, ποτό και ατελείωτο κέφι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Η προθέρμανση για τη μεγάλη μέρα ξεκινά στο σπίτι μας. Στις 20:00, στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη, στήνουμε ένα μεγάλο πάρτι με ψηστήρι, μουσικές και συνθήματα που θα ακουστούν σε όλη την πόλη.

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ

ΓΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΟΥΒΙ:

Μπαίνουμε στο γήπεδο από ΝΩΡΙΣ! Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και κρατάμε τα χαρτόνια και τα σημαιάκια μας. Με το σύνθημα, δημιουργούμε το μεγαλύτερο COREO που έγινε ποτέ στο γήπεδό μας. Σε όλο το πέταλο μένουμε ΟΡΘΙΟΙ, γινόμαστε μια γροθιά!

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ: Μετά τη λήξη του αγώνα και το φαντασμαγορικό drone show, συγκεντρωνόμαστε όλοι στην πλατεία του Παναιτωλικού στις 20:15. Από εκεί ξεκινάμε την πορεία προς την κεντρική πλατεία του Αγρινίου.

ΦΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΟΛΗ: Στις 22:00 ακριβώς, το Αγρίνιο παίρνει φωτιά! Από κάθε πλατεία, δρόμο, μπαλκόνι και ταράτσα, ανάβουμε πυρσούς και πυροτεχνήματα.

Προτρέπουμε τον καθένα ξεχωριστά να προμηθευτεί εγκαίρως το δικό του υλικό σε πυροτέχνημα από τα καταστήματα της πόλης, για να συνεισφέρουμε όλοι στο πιο εντυπωσιακό θέαμα της εκατονταετίας μας.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ»!