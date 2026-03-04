Ο Κύπριος δημοσιογράφος Άκης Παπαγαβριήλ καταθέτει την προσωπική του σχέση ζωής με τον ΠΑΟΚ στο βιβλίο «ΠΑΟΚ για σένα», ένα ασπρόμαυρο ταξίδι μνήμης και συναισθημάτων.

Ένα βιβλίο βαθιά προσωπικό, γεμάτο μνήμες, συναισθήματα και εικόνες από μια σχέση ζωής με τον ΠΑΟΚ, κυκλοφόρησε στις 3 Μαρτίου με τίτλο «ΠΑΟΚ για σένα» του Κύπριου δημοσιογράφου Άκη Παπαγαβριήλ.

Το βιβλίο έρχεται σε μια συμβολική συγκυρία, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Δεν απευθύνεται μόνο στους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά σε κάθε φίλαθλο που αγαπά το ποδόσφαιρο και τη βαθιά συναισθηματική σχέση που μπορεί να δημιουργήσει μια ομάδα με τους ανθρώπους της – τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Ο Άκης Παπαγαβριήλ γεννήθηκε στη Λευκωσία και αγάπησε τον Δικέφαλο στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Μια σχέση που, όπως φαίνεται από τις πρώτες κιόλας σελίδες του βιβλίου, δεν είναι απλώς ποδοσφαιρική. Είναι βιωματική.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά στον πρόλογο:

«Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, όπου τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί και η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο λειτουργεί συχνά ως κοινωνικό εφαλτήριο και εξυπηρέτηση των επαγγελματικών συμφερόντων, υπάρχουν ακόμη άνθρωποι κάθε ηλικίας που, μόνο στο άκουσμα της λέξης ΠΑΟΚ, βουρκώνουν. Ένας απ’ αυτούς είμαι κι εγώ».

Το βιβλίο δεν φιλοδοξεί να αποτελέσει ιστορική καταγραφή του συλλόγου. Ο ίδιος ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει από την αρχή την πρόθεσή του:

«Το βιβλίο αυτό δεν είναι αυτοβιογραφικό… Δεν είμαι ιστορικός. Δεν γράφω την ιστορία του ΠΑΟΚ. Αισθάνομαι, όμως, μέλος της τεράστιας οικογένειάς του και για τον λόγο αυτό πήρα την απόφαση να παρουσιάσω το δικό μου οδοιπορικό».

Ένα οδοιπορικό που ξεκινά από τις παιδικές αναμνήσεις και φτάνει μέχρι τις πιο ώριμες σκέψεις για το ποδόσφαιρο και τη σχέση ενός ανθρώπου με την ομάδα της καρδιάς του.

Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Οι απίστευτες και συγκινητικές στιγμές που έζησα με τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια περνούν από τη μνήμη μου σαν κινηματογραφική ταινία – κι αυτές καταγράφω με την καρδιά και την ψυχή μου».

«Η αγάπη μου για τον ΠΑΟΚ είναι τόσο βαθιά και ουσιαστική που καμιά απογοήτευση, καμιά αποθάρρυνση και καμιά τοξική συμπεριφορά δεν θα ήταν αρκετή για να με αποσυντονίσει από τον στόχο μου».

Στις σελίδες του βιβλίου ξεδιπλώνονται στιγμές, εικόνες και βιώματα μιας ολόκληρης ζωής δίπλα στον Δικέφαλο. Όπως γράφει ο ίδιος:

«Ως συλλέκτης ονείρων και αναμνήσεων, βρίσκομαι, για πάνω από μισό αιώνα, σ’ έναν μαγικό ασπρόμαυρο κόσμο συναισθημάτων: έναν κόσμο που δεν εξηγείται με λόγια, μόνο βιώνεται».

Το «ΠΑΟΚ για σένα» είναι τελικά ένα βιβλίο που μιλά για κάτι μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο. Για τη σχέση ενός ανθρώπου με μια ιδέα, μια ομάδα, μια κοινότητα.

Και όπως σημειώνει ο συγγραφέας απευθυνόμενος στους αναγνώστες:

«Όλοι εσείς που λατρέψατε και ταυτιστήκατε μ’ αυτήν την ομάδα έχετε τις δικές σας μοναδικές στιγμές».

Το βιβλίο αφιερώνεται «στα μέλη και τους συντελεστές της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του '70 και ειδικότερα της περιόδου 1972-1973», αλλά πάνω απ’ όλα – όπως αναφέρει ο ίδιος – «στον ανυπέρβλητο, απαράμιλλο, τεράστιο και ασυναγώνιστο λαό του ΠΑΟΚ».

Η κεντρική διάθεση γίνεται από το Βιβλιοπωλείο READ Read Στεφάνου Τάττη 6 (2310 221169) ενώ υπάρχει η δυνατότητα και για ηλεκτρονική παραγγελία μέσω e-mail.