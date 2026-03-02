Κωστούλας: «Να γίνεται ο Παναιτωλικός πιο ισχυρός, πήγαινα και έπαιρνα τον αδελφό μου από τη νυχτερινή σχολή»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του Παναιτωλικού, Φώτη Κωστούλα, κατά την έναρξη της κεντρικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο Παναιτωλικός γιορτάζει τα 100 χρόνια του και σε αυτό το πλαίσιο φιλοξενήθηκε στον Δημοτικό Κινηματογράφο, «Άνεσις», στο Αγρίνιο, η κεντρική εκδήλωση, παρουσία του επί 20 συναπτά έτη διοικητικού ηγέτη του συλλόγου, Φώτη Κωστούλα.

Μετά την προβολή του εναρκτήριου video για την... αιώνια πορεία του συλλόγου, ο ισχυρός άνδρας των Καναρινιών μίλησε κατά την έναρξη της εκδήλωσης για την ιστορική επέτειο του Τίτορμου, ενώ έκανε συγκινητρική αναφορά στον αδελφό του, ο οποίος πριν λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή.

Το μήνυμα του Φώτη Κωστούλα

«Συνήθως όταν ξεκινάω να μιλάω, ξεχνάω να σταματήσω για αυτό τα... έγραψα. Αγαπητοί φίλοι του Παναιτωλικού, καλωσήρθατε στην σημερινή εκδήλωση. Είναι ξεχωριστή στιγμή η γιορτή για την συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής για τον σύλλογο, που το όνομα του είναι ταυτόσημο με το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία.

Δεν γιορτάζει μόνο ο Παναιτωλικός, αλλά ο κάθε Αγρινιώτης, όπου κι αν βρίσκεται. Η εκδήλωση μας αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους ιδρυτές και όλους όσους διατηρούν άσβηστη τη δάδα των αρχών και των αξιών του.

Τιμούμε την τεράστια κοινωνική προσφορά του και το τεράστιο έργο που παρείχε, μέσω των νυχτερινών σχολών. Είχα έναν μικρό αδελφό που τον πήγαινα εγώ στη νυχτερινή σχολή. Τον έχασα πριν λίγες μέρες. Να είναι καλά εκεί που είναι. Φοβόταν το σκοτάδι και πήγαινα να τον πάρω και να τον φέρω στο σπίτι.

Τιμούμε την προσπάθεια που έκαναν όσοι ίδρωσαν τη φανέλα για να δώσουν χαρά στους Αγρινιώτες. Με νίκες, με επιτυχίες και πάνω απ' όλα με αγρινιώτικη λεβεντιά, που είναι πάνω από την έκβαση ενός αγώνα.

Ο Παναιτωλικός είναι οι παιδικές μνήμες που διατηρούμε από τις παιδικές επισκέψεις μας στο γήπεδο. Εικόνες μιας άλλης εποχής που κρατάει ο καθένας από εμάς. Ο πλούτος συναισθημάτων που εισέπραξε από την ομάδα μας.

Όλα αυτά είναι η μεγάλη κληρονομιά που μας αφήνουν τα πρώτα 100 χρόνια. Εύχομαι να είμαστε καλά και στα... 200!

Χρέος μας δεν είναι να μόνο διατηρήσουμε τη μνήμη. Οφείλουμε να την ενισχύσουμε, να γίνει κτήμα της νεολαίας και των επόμενων γεναιών. Ο καθένας καλείται να βάλει το δικό του λιθαράκι, μικρό ή μεγαλύτερο. Να γίνεται ο Παναιτωλικός πιο ισχυρός και ακμαίος.

Ευχαριστώ όλους τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παναιτωλικού που μας τιμούν με την παρουσία τους απόψε. Εγώ είμαι 20 και κάτι χρόνια στον Παναιτωλικό, όμως για να φτάσει εκεί που θέλουμε δεν ήμουν μόνος. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου. Από το Δ.Σ. μέχρι όλους όσους εργάστηκαν, ώστε να γίνει ο Παναιτωλικός πρότυπο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξεχνάμε τους παίκτες που ίδρωσαν για να έχουμε επιτυχίες και άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

Σας ευχαριστώ. Να έχουμε μια καλή βραδιά».