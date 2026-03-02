Τα 2026 αριθμημένα κομμάτια με μακρύ μανίκι της επετειακής φανέλας του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Ακόμη 2026 φανέλες — αυτή τη φορά με κοντό μανίκι — να αναμένεται να κυκλοφορήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ έγινε… ανάρπαστη. Τα 2026 αριθμημένα κομμάτια με μακρύ μανίκι, που κυκλοφόρησαν ως συλλεκτική έκδοση για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Δικεφάλου, εξαντλήθηκαν μέσα σε μία ημέρα, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που έχει το συγκεκριμένο project στον κόσμο της ομάδας.

Η επετειακή εμφάνιση, που φορέθηκε από την ομάδα στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, εμπνευσμένη από τη διαχρονική ασπρόμαυρη ταυτότητα και με έντονες ρετρό αναφορές στις ιστορικές δεκαετίες του συλλόγου, αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή ένα κομμάτι με έντονο συναισθηματικό και συλλεκτικό χαρακτήρα.

Κάθε φανέλα ήταν αριθμημένη, στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα της έκδοσης και δημιούργησε αυξημένη ζήτηση από φιλάθλους και συλλέκτες.

Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με τα διαθέσιμα τεμάχια να εξαντλούνται άμεσα, γεγονός που οδήγησε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην απόφαση για νέα κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την επόμενη εβδομάδα θα διατεθούν άλλα 2026 κομμάτια της επετειακής φανέλας, αυτή τη φορά σε εκδοχή με κοντό μανίκι, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φίλους της ομάδας να αποκτήσουν ένα συλλεκτικό κομμάτι αφιερωμένο στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.