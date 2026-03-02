Παναιτωλικός: Τα εμβλήματα της «αιώνιας» πορείας του κόσμησαν τον χώρο της κεντρικής εκδήλωσης
Η... εορταστική περίοδος για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού ξεκίνησε. Σε αυτό το πλαίσιο σε λίγες ώρες (2/3, 18:30) θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση των Κιτρινομπλέ στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», ο οποίος έχει «βαφτεί» ήδη στα κιτρινομπλέ.
Στους τοίχους έχουν τοποθετηθεί λάβαρα με τα εμβλήματα του Τίτορμου σε αυτήν την... αιώνια πορεία του στον ελληνικό αθλητισμό και η σκηνή είναι έτοιμη για τη μεγάλη γιορτή.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλητές και φυσικά τιμητικές βραβεύσεις για ομάδες και παίκτες ορόσημα, ενώ δεν θα λείψουν οι... εκπλήξεις.
Το παρών θα δώσουν εμβληματικοί ξένοι ως Special Guests. O λόγος για τους Ράφαελ Μπρακάλι, Γουίλιαμ Εντζεγκέλε, Νίκο Μαρτίνες και τον Λούκας Τσάβες.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας στο ΕΡΤsports.
