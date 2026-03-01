Γκουγκουλιάς: «Είναι ντροπή... υπάρχει αλλοίωση αποτελέσματος»

Στον Άρη επικρατεί οργή για τη διαιτησία στη Λεωφόρο και ο τιμ μάνατζερ του Άρη, Γιώργος Γκουγκουλιάς, αναρωτήθηκε αν νιώθει χαρούμενος ο Στεφάν Λανουά.

Οι αποφάσεις του Ούγγρου Μπόγκναρ αλλά και της Κούλτσαρ από το VAR έχουν εξοργίσει τους ανθρώπους του Άρη. Μετά τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Γιώργους Γκουγκουλιάς μίλησε για αλλοίωση αποτελέσματος. «Υπήρξε ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος. Είναι χαρούμενος ο κύριος Λανουά μ’ αυτό που έγινε; Σε μας είχαν ακυρώσει το γκολ του Μανού Γκαρθία στο Αγρίνιο για ένα touch και σήμερα ο επιθετικός του Παναθηναϊκού γκρεμίζει τον τερματοφύλακά μας και δεν υπάρχει παρέμβαση από το VAR. Είναι ντροπή. Πότε χρησιμοποιείται το VAR; Όταν θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα που θέλουν να βοηθήσουν;», είπε αρχικά ο τιμ μάνατζερ του Άρη στα κανάλια COSMOTE και αναφέρθηκε στο πέναλτι που δεν καταλογίστηκε.

«(Στη φάση του Αλφαρέλα) είναι καθαρό πέναλτι. Γκρεμίζει τον παίκτη μας, δεν το καταλογίζει και δεν πάει ούτε στο VAR για να το ξαναδούν; Στο δικό μας γκολ σα να ήθελαν να δουν πώς θα το ακυρώσουν. Γιατί χρησιμοποιούμε το VAR; Για να πάμε τη φάση όσο πιο πίσω γίνεται για να ακυρωθεί ένα γκολ και να μην πηγαίνουμε σε άλλες φάσεις; Η εικόνα της ομάδας ήταν καλύτερη αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Η χρονιά δεν πάει καλά και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας αλλά έχουμε μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία σε πολλά ματς. Έχουμε προχωρήσει σε ανακοινώσεις ακόμη και πριν από παιχνίδια με διαιτητές που μας έχουν κυνηγήσει σαν τον σημερινό ο οποίος και στο παρελθόν μας είχε αδικήσει».