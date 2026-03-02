Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο γκολεαδόρ του Ολυμπιακού, έφτασε στα 15 γκολ στο φετινό Πρωτάθλημα, όμως οι Ερυθρόλευκοι έχουν ανάγκη από περισσότερα γκολ από τους ακραίους τους.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί - ο βασικός σέντερ φορ του Ολυμπιακού - επανήλθε στον κλασικό του ρυθμό και στα γκολ για πρώτη φορά μετά τις 24 Γενάρη με το τέρμα του με αντίπαλο τον Βόλο (σε επίπεδο Stoiximan Super League 1). Με τα 2 γκολ του στο Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός (1-2) έφτασε στα 15 σε 19 αναμετρήσεις ενώ ο Μέχντι Ταρέμι έχει 10 γκολ σε 16 αγώνες. Δεν βάζουμε στην εξίσωση τον Γιάρεμτσουκ που και έφυγε ως δανεικός αλλά δεν είχε και γκολ στο Πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει λοιπόν 25 γκολ από τους στράικερ του ωστόσο από τους εξτρέμ του δεν έχει τον προσδοκώμενο αριθμό τερμάτων. Ακόμα και να βάλουμε μέσα σε αυτόν τον αριθμό τον Τσικίνιο με τον Γιαζίτζι οι Πειραιώτες έχουν 11 γκολ από τους ακραίους τους ως τώρα. Από τους κλασικούς εξτρέμ τους (Ποντένσε, τον γενικότερα εξαιρετικό Ζέλσον και τον Στρεφέτσα που αποχώρησε) ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόνο 5 γκολ. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται έξτρα τέρματα από τους πλάγιους επιθετικούς του.

Οι χρονιές του Ελ Καμπί στο Πρωτάθλημα

2023-2024: 17 γκολ

2024-2025: 18 γκολ

Φέτος και μέχρι στιγμής: 15 γκολ

Η κατανομή των γκολ στον Ολυμπιακό στο Πρωτάθλημα

Σέντερ φορ

Ελ Καμπί: 15 γκολ

Ταρέμι: 10 γκολ

Μεσοεπιθετικοί και χαφ

Τσικίνιο: 4 γκολ

Γιαζίτζι: 2 γκολ

Γκαρθία: 1 γκολ

Ντιόγκο Νασιμέντο: 1 γκολ

Εξτρέμ

Ζέλσον: 2 γκολ

Ποντένσε: 2 γκολ

Στρεφέτσα*: 1 γκολ

Στόπερ και μπακ

Ρέτσος: 2 γκολ

Πιρόλα: 1 γκολ

Ορτέγα: 1 γκολ

* Ο Στρεφέτσα έχει αποχωρήσει μεσούσης της σεζόν.