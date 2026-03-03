Με αφορμή τα 100α γενέθλια του Παναιτωλικού, το Gazzetta καλεί τους φίλους της ομάδας του Αγρινίου να ψηφίσουν το πιο κρίσιμο – εμβληματικό γκολ των τελευταίων 25 ετών!

Στην ιστορία κάθε ομάδας υπάρχουν γκολ που έχουν αποτυπωθεί στις μνήμες των φιλάθλων της. Γκολ που είχαν ειδικό βάρος, που καθόρισαν ένα τίτλο, μια άνοδο, ένα υποβιβασμό. Γκολ που ανεξαρτήτως ομορφιάς γράφτηκαν με έντονα γράμματα στα κιτάπια της ιστορίας, γκολ που όσα χρόνια κι αν περάσουν με την «πρώτη ευκαιρία» γίνονται αντικείμενο συζήτησης.

Προφανώς μερικά από αυτά τα γκολ που χαρακτηρίζονται ιστορικά είναι... φυλαγμένα και στο «κυανοκίτρινο» χρονοντούλαπο και συχνά – πυκνά δίνουν την ευκαιρία στους φίλους του Παναιτωλικού να τα επικαλούνται και να συζητούν!

Το Gazzetta... στήνει κάλπη, θυμίζει τα σημαντικότερα γκολ στη σύγχρονη ιστορία του Τίτορμου και καλεί τους φίλους του να επιλέξουν αυτό που θεωρούν ως το «πρώτο των πρώτων». Αυτό που έχει την πιο ξεχωριστή θέση στη μνήμη τους.

1. Το πέναλτι του Ζουρούδη στο Παναιτωλικός – Πτολεμαϊδα (29/5/2005)

Ο Παναιτωλικός, στο φινάλε του πρωταθλήματος της Γ'΄Εθνικής, υποδέχεται στο Αγρίνιο την Πτολεμαϊδα σε ένα ματς do or die και για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι θέλουν μόνο τη νίκη για να παραμείνουν στην κατηγορία, οι φιλοξενούμενοι παίζουν για δύο αποτελέσματα. Τα «καναρίνια» στο πρώτο ημίχρονο κερδίζουν πέναλτι. Ο Πέτρος Ζουρούδης ευστοχεί, το 1-0 μένει ως το φινάλε και ο Παναιτωλικός μένει στην κατηγορία σε μια κομβική σεζόν απαξίωσης και δεκάδων προβλημάτων. Είναι η σεζόν που με συγκινητικό τρόπο περιέγραψε στην γιορτή του συλλόγου ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Χρήστος Στούμπος. Ενας πιθανός υποβιβασμός θα ήταν και η... ταφόπλακα για τον σύλλογο που εκείνη την εποχή δεν είχε «στον ήλιο μοίρα». Η παραμονή έφερε ελπίδα και μερικές εβδομάδες μετά τα ηνία του Παναιτωλικού ανέλαβε ο Φώτης Κωστούλας (με τον Σωκράτη Τσιάρα) και την γνωστή συνέχεια.

2. Η κεφαλιά του Παλαιολόγου στο μπαράζ της Νέας Σμύρνης (23/5/2009)

Μετά από μια δύσκολη σεζόν που παραλίγο να πάει... στον κουβά, ο Παναιτωλικός έχει μια 2η ευκαιρία να διεκδικήσει άνοδο στη Β΄εθνική μέσω μπαράζ. Αντίπαλος η Ρόδος. Τόπος διεξαγωγής το γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Περισσότεροι από 10.000 Αγρινιώτες στην εξέδρα... πουσάρουν με κάθε τρόπο για να έρθει η πολυπόθητη νίκη. Οι Ροδίτες προηγούνται. Ο χρόνος περνάει και μια ακόμη άνοδος μοιάζει... όνειρο θερινής νυκτός για τους Αγρινιώτες. Όμως το φινάλε είναι τουλάχιστον επικό. Λίγο πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας ο Στάθης Καραμαλίκης ισοφαρίζει και όλα δείχνουν παράταση. Όμως όλοι λογαριάζουν χωρίς τον Παλαιολόγο. Με το ρολόι στο 97' και πριν ο Κουκουλάκης σφυρίξει τη λήξη, ο αμυντικός του Παναιτωλικού σκοράρει και ένα γήπεδο «παίρνει φωτιά». Η άνοδος στη Β΄εθνική έρχεται με τον πιο δραματικό, αποθεωτικό και αξέχαστο τρόπο!

3. Το γκολ – μισή άνοδος του Καραμαλίκη στο Ελληνικό (1/5/2011)

Πρωτομαγιά του 2011. Η μάχη για την άνοδο στην Superleague έχει φουντώσει ανάμεσα στον Παναιτωλικό, τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον ΟΦΗ. Οι Αγρινιώτες φιλοξενούνται στο Ελληνικό από τον Εθνικό, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε και ουσιαστικά στο πιο δύσκολο παιχνίδι στη μάχη της ανόδου. Το τρίποντο είναι μονόδρομος για την ομάδα του Μπάμπη Τεννέ, αφού κάθε άλλο αποτέλεσμα είναι καταδικαστικό! Οι Πειραιώτες έχουν βάλει δύσκολα, αλλά τελικά με μια κοντινή κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής ο Στάθης Καραμαλίκης... λύνει το γρίφο. Ο Παναιτωλικός κάνει τη μεγάλη απόδραση με 0-1 από το Ελληνικό, παίρνει το τρίποντο – μισή άνοδος και μια βδομάδα αργότερα στο... φλεγόμενο κλουβί με το εύκολο 3-0 επί του Διαγόρα Ρόδου, επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία 34 χρόνια μετά!

4. H προβολή – άνοδος του Κουτσοσπύρου στο Πανθεσσαλικό (19/6/2013)

Τελευταία αγωνιστική των play offs ανόδου και στο Πανθεσσαλικό γίνεται ματς – τελικός. Ο γηπεδούχος Ολυμπιακός Βόλου έχοντας στο πλευρό του 15.000 κόσμο υποδέχεται τον Παναιτωλικό των πολλών και σημαντικών απουσιών. Το διακύβευμα είναι ένα εισιτήριο για τη Superleague. Οι Θεσσαλοί θέλουν μόνο νίκη, ενώ τα «καναρίνια» ανεβαίνουν και με το «Χ». Σε μια από τις αντεπιθέσεις του πρώτου ημιχρόνου ο σπουδαίος Ανρί Καμαρά ανοίγει το σκορ για τον Παναιτωλικό του Μάκη Χάβου, αλλά νωρίς στην επανάληψη ο Ολυμπιακός Βόλου βρίσκει γκολ ισοφάρισης με τον Γιενγκά και το γήπεδο... βράζει για ένα 2ο τέρμα ανόδου. Τελικά στο 71' από μια εξαιρετική ενέργεια του Μιχάλη Μπακάκη με «σεντερφορίσια» προβολή ο Χρήστος Κουτσοσπύρος βρίσκει δίχτυα, δίνει ξανά προβάδισμα στον Παναιτωλικό και με το 2-1 που έμεινε μέχρι τέλους η ομάδα του Αγρινίου εξασφαλίζει την άνοδο!

5. Το πέναλτι του Βέργου στον «τελικό – ρεβάνς» με την Ξάνθη (30/5/2021)

Ο Παναιτωλικός, κάνοντας μια κακή σειρά playoffs καλείται να παίξει μια τελευταία... ζαριά παραμονής αντιμετωπίζοντας την Ξάνθη της Β΄εθνικής. Ετσι ήταν το σύστημα εκείνη την εποχή όπου ο προτελευταίος της Σούπερ Λίγκας αντιμετώπιζε σε διπλούς αγώνες της 2η της Β΄εθνικής. Στο πρώτο ματς στα Πηγάδια, ο Παναιτωλικός αν και προηγήθηκε, τελικά έχασε 2-1 από την Ξάνθη με τη ρεβάνς στο Αγρίνιο να είναι ματς χωρίς αύριο. Με το.. αποτύπωμα του κορονοϊού ακόμη έντονο, στις εξέδρες ο κόσμος είναι λίγος λόγω των περιοριστικών μέτρων. Το εύστοχο πέναλτι του Νίκου Βέργου λίγο μετά το 80' δίνει στον Παναιτωλικό τη νίκη με 1-0 και παράλληλα την παραμονή, καθώς τότε ήταν η τελευταία σεζόν (ίσως και το τελευταίο ματς σε όλη την Ευρώπη) που μετρούσε το εκτός έδρας γκολ. Τα κλάματα του Τραϊανού Δέλλα, των παικτών και των παραγόντων του Παναιτωλικού είναι εικόνες χαρακτηριστικές για την σημασία του αγώνα!

6. Το γκολ του Λομόνακο στην Καισαριανή κόντρα στην Κηφισιά (13/4/20224)

Το «διπλό» που κάνει ο Βόλος στο Αγρίνιο, φέρνει τον Παναιτωλικό σε επισφαλή θέση όσο αφορά την υπόθεση παραμονή στην κατηγορία. Στα 4 ματς που απομένουν για την ολοκλήρωση του έξτρα πρωταθλήματος, οι Αγρινιώτες έχουν τρία εκτός (Κηφισιά, Αστέρα Τρίπολης, ΟΦΗ) και ένα στο Αγρίνιο με τον Ατρόμητο. Αποστολή εξαιρετικά δύσκολη, αλλά έχει αποδειχθεί πως ο οργανισμός του Παναιτωλικού στην πίεση λειτουργεί καλύτερα. Τα «καναρίνια» φιλοξενούνται στην Καισαιριανή από την Κηφισιά με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο καθώς κάθε άλλο αποτέλεσμα θα ήταν καταδικαστικό. Τα βράχια γύρω από το «Μιχάλης Κρητικόπουλος» έχουν γεμίσει φίλους του Παναιτωλικού που πανηγυρίζουν έξαλλα όταν ο Λομόνακο βρίσκει δίχτυα. Οι Αγρινιώτες επικρατούν με 1-0 και κάνουν το πρώτο μεγάλο από τα τρία βήματα παραμονής. Ενα γκολ που παραμένει αξέχαστο και για όλο το σκηνικό που στήθηκε μετά την επίτευξή του!

7. Η κεφαλιά – παραμονή του Ταμπίντζε κόντρα στον Ατρόμητο (27/4/2024)

Ο Λομόνακο σκοράρει στην Κηφισιά, ο Ντίας με τον Πέδρο σκοράρουν στην Τρίπολη και τα δύο σερί διπλά δίνουν στον Παναιτωλικό την ευκαιρία να κρατάει την τύχη στα χέρια του. Όμως χρειάζεται και τρίτη σερί νίκη για να πετύχει τον στόχο της παραμονής. Σάββατο του Λαζάρου υποδέχεται στο κατάμεστο γήπεδο του Αγρινίου τον Ατρόμητο και θέλει νίκη ώστε να του κάνουν δύο αποτελέσματα την τελευταία αγωνιστική στο Ηράκλειο. Σε ένα ματς για γερά νεύρα ο Ταμπίντζε με κοντινή κεφαλιά δίνει τη νίκη στον Παναιτωλικό. Ταυτόχρονα και την παραμονή, αφού μια απίθανη νίκη του ήδη υποβιβασμένου ΠΑΣ Γιάννινα στην Καισαριανή κόντρα στην Κηφισιά, κάνει το φινάλε της σεζόν εντελώς αδιάφορο. Ο Γεωργιανός διεθνής αμυντικός μερικές εβδομάδες μετά αποχώρησε από τα «καναρίνια», αλλά το γκολ του παραμένει μέχρι και σήμερα ανάμεσα σε αυτά που αποτελούν σημείο αναφοράς στις τάξεις του Παναιτωλικού!

