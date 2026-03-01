Κάτρης: «Ήταν ένα όνειρο από τότε που κρατούσα το σεντόνι στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού»

Ο Γιώργος Κάτρης αναφέρθηκε στην εμπειρία του αγώνα με την Πλζεν λέγοντας για τον ίδιο ήταν σαν ένα όνειρο από τότε που κρατούσε το σεντόνι στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Γιώργος Κάτρης μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πλζεν στην Τσεχία, με τον νεαρό κεντρικό αμυντικό του «τριφυλλιού» να κάνει λόγο για όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα όνειρο που όπως είπε στο MatchDay Mag των «πρασίνων» για το ματς με τον Άρη, ήταν από τότε που κρατούσε το σεντόνι παίζοντας στις ακαδημίες της αγαπημένης του ομάδας.

Αναλυτικά ο Γιώργος Κάτρης επισήμανε:

-Η ομάδα χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο μια μεγάλη στιγμή. Και αυτή ήρθε σε μια κρίσιμη καμπή και σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί η μαγική βραδιά στο Πλζεν και η πρόκριση στους 16 του Europa League να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ολική επαναφορά;

«Σίγουρα είναι μια καλή αρχή για να κάνουμε ένα restart. Πιστεύω πως η ομάδα έχει αρχίσει να παίζει καλά στα τελευταία παιχνίδια. Δείξαμε το ίδιο πρόσωπο και στη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, οπότε γι’ αυτό καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση. Και πιστεύω πως, αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, όλα θα πάνε καλύτερα».

-Η ομάδα έβγαλε μεγάλη θέληση στο γήπεδο. Είχατε πίστη ότι θα έρθει η πρόκριση;

«Από την αρχή, με τους συμπαίκτες μου, το πιστεύαμε πάρα πολύ ότι θα περάσουμε. Υπήρχε μεγάλη πειθαρχία στο πλάνο από όλη την ομάδα και ήμασταν εκατό τοις εκατό σίγουροι ότι θα περάσουμε».

-Και το πανηγυρίσατε δεόντως έπειτα από μια έντονη, δύσκολη και αγχωτική βραδιά…

«Ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα! Σε μια τέτοια βραδιά, δεν νομίζω πως κάποιος θα μπορούσε να πανηγυρίσει λιγότερο από ό,τι πανηγύρισε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Και για εμένα προσωπικά είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα έβλεπα από μικρός, που ήμουν στην Ακαδημία, τότε που κρατούσα το σεντόνι του Europa League και του Champions League στα παιχνίδια των μεγάλων. Πραγματικά ήταν ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό».

Πώς βίωσες το παιχνίδι στο Πλζεν;

«Υπήρχε πολλή πίεση μέσα στο παιχνίδι και το ένιωθες. Ειδικά όταν μείναμε με παίκτη λιγότερο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υποφέραμε στα τελευταία λεπτά. Είχαμε όλη την κούραση, παίζαμε με δέκα παίκτες, και παράλληλα η αντίπαλη ομάδα, έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα, αμέσως πήρε πάνω της. Έπαιζε στην έδρα της, ο κόσμος της την έσπρωξε και ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Αλλά τα καταφέραμε. Ήμασταν ενωμένοι και πιστεύαμε όλοι ότι θα προκριθούμε. Γι’ αυτό τα καταφέραμε».

-Ο Παναθηναϊκός έχει γράψει χρυσές σελίδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γενιές και γενιές φίλων της ομάδας έχουν μεγαλώσει με τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα του συλλόγου. Πώς είναι η αίσθηση να γίνεσαι κι εσύ μέρος αυτής της ένδοξης ιστορίας;

«Και τώρα που με ρωτάτε, πραγματικά δεν το πιστεύω. Δεν έχω λόγια να το περιγράψω. Δεν περιγράφεται με λέξεις αυτό που νιώσαμε και αυτό που ένιωσα προσωπικά μέσα μου εκείνη τη στιγμή. Ένιωθα ότι ζούσα σε ένα ψέμα. Την ώρα που πήραμε την πρόκριση και ήμουν μπροστά στον κόσμο μας και πανηγυρίζαμε, ήμουν τόσο χαρούμενος που δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Απλά χοροπηδούσα και πανηγύριζα σαν τρελός! Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για μένα να γίνομαι μέρος της ιστορίας της ομάδας. Προσωπικά, θέλω να καταφέρω πολλά ακόμα με τον Παναθηναϊκό».

-Πραγματοποίησες εξαιρετικό ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με τη Ρόμα κι έκανες μια θαυμάσια εμφάνιση σε ακόμα ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ματς, στο οποίο μάλιστα σφραγίστηκε μια σπουδαία πρόκριση. Φανταζόσουν τέτοια επιστροφή στην ομάδα;

«Σίγουρα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να περιμένω! Η αλήθεια είναι πως δεν είχα φανταστεί κάπως την επιστροφή μου. Ήρθα και περίμενα τη στιγμή μου. Μου αρέσει όμως να με πετάνε στα βαθιά. Δεν με πειράζει. Γιατί έτσι μπορείς να αποδείξεις ποιος είσαι. Έτσι είμαι σαν παιδί και σαν χαρακτήρας, δεν φοβάμαι να μπω και να παίξω μέσα στο γήπεδο, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος».

-Η επιστροφή σου στον Παναθηναϊκό έγινε στη μέση της σεζόν και νωρίτερα απ’ τον αρχικό σχεδιασμό. Ένιωθες έτοιμος για να επιστρέψεις;

«Ναι, ένιωθα έτοιμος να γυρίσω στην ομάδα, γιατί είχα πάρει πολλές εμπειρίες από τη Super League. Πιστεύω ότι ο Λεβαδειακός μού έδωσε ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν και ένιωθα έτοιμος για να γυρίσω και να βοηθήσω».

-Ποιες ήταν οι σκέψεις σου όταν έμαθες ότι γυρίζεις στον Παναθηναϊκό;

«Η αλήθεια είναι πως απ’ τη στιγμή που έμαθα ότι επιστρέφω, δεν άφηνα αυτή τη σκέψη να μπαίνει μέσα στο μυαλό μου, διότι ήμασταν και σε αγωνιστική περίοδο με τον Λεβαδειακό. Προέχει ξεκάθαρα ο επαγγελματισμός μας και δεν άφησα αυτές τις σκέψεις να μου αποσπάσουν την προσοχή από το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί, όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός ήταν μεν η ομάδα μου, αλλά αγωνιζόμουν στον Λεβαδειακό και ήθελα, όσο ήμουν εκεί, να τους βοηθήσω στο 100%».

-Είσαι ένα παιδί της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού που ζει το όνειρό του με την πρώτη ομάδα. Είναι μια πρώτη μεγάλη κατάκτηση για εσένα, αλλά και μια επιβράβευση για την παραγωγική διαδικασία της ομάδας; Νιώθεις δικαιωμένος για τις προσπάθειες που έχεις κάνει;

«Σίγουρα είναι μια κατάκτηση για μένα. Όπως λένε, τα αγαθά κόποις κτώνται. Οπότε πιστεύω ότι ανταμείβεται όλη η σκληρή δουλειά που έχω κάνει, γιατί και για μένα δεν ήταν εύκολο. Έφυγα μικρός από το νησί, άφησα πίσω την οικογένειά μου για να κυνηγήσω το όνειρό μου και ήρθα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, που αμέσως με αγκάλιασε. Πραγματικά πιστεύω ότι εδώ υπάρχουν όλα τα εφόδια, ώστε ένα παιδί να αναπτύξει στο 100% το ταλέντο του και να μπορέσει να φτάσει εκεί που του αξίζει».

-Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει πάντοτε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με τα παιδιά της Ακαδημίας. Το διαπιστώνεις κι εσύ στα πρώτα σου παιχνίδια με την ομάδα. Πώς βιώνεις την αγάπη που σου δείχνουν οι φίλαθλοι;

«Πραγματικά το βλέπω στα μάτια των φιλάθλων μας. Απ’ τον τρόπο που με κοιτάζουν όταν τους βλέπω και εγώ στην κερκίδα, απ’ τον τρόπο που με χειροκροτούν, απ’ τον τρόπο που με ωθούν. Είναι φανερό ότι τους αρέσει πάρα πολύ που βλέπουν ένα παιδί από την Ακαδημία μας να παίζει στην πρώτη ομάδα και πραγματικά δίνουν όλη τη στήριξη και την αγάπη τους και τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό και θα προσπαθήσω να τους δικαιώσω».

-Σου δίνει επιπλέον κίνητρο η στήριξη των φιλάθλων;

«Πρώτα απ’ όλα το κίνητρο είναι ότι παίζω για τον Παναθηναϊκό. Για την ομάδα στην οποία έχω μεγαλώσει και που την αγαπάω πραγματικά. Επίσης, παίζω και για τον κόσμο της ομάδας. Όπως κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να κάνει χαρούμενους τους οπαδούς, έτσι και εγώ θέλω να κερδίζω για να είμαι χαρούμενος και εγώ και οι οπαδοί μας».

-Επιστρέφοντας στον Παναθηναϊκό βρήκες στο τιμόνι τον Ράφα Μπενίτεθ, έναν προπονητή παγκόσμιας εμβέλειας. Πώς είναι η συνεργασία μαζί του;

«Είναι πολύ καλός κι έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Πραγματικά πιστεύω ότι μόνο να μάθεις έχεις από αυτόν τον άνθρωπο. Όταν πληροφορήθηκα τελικά ότι θα επιστρέψω τον Γενάρη, το είχα στο μυαλό μου και σκέφτηκα: «Ξέρεις κάτι; Πρώτα απ’ όλα έχεις να κερδίσεις. Έχεις να κερδίσεις πράγματα γιατί πας να συνεργαστείς με έναν τεράστιο προπονητή». Μπορεί στην καριέρα μου να μην έχω ξανά μεγαλύτερο προπονητή από τον κύριο Μπενίτεθ. Είναι τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε, προσπαθώ κάθε μέρα να παίρνω πράγματα. Μιλάμε πολύ συχνά και με έχει βοηθήσει αρκετά. Ελπίζω και εγώ να τον έχω δικαιώσει».

-Οι αγωνιστικές δραστηριότητες συνεχίζονται, καθώς ακολουθεί ένα απαιτητικό παιχνίδι με τον Άρη. Πολλές φορές όμως η μετάβαση από μια ευρωπαϊκή επιτυχία στην ελληνική πραγματικότητα κρύβει παγίδες. Πώς πρέπει να διαχειριστεί η ομάδα αυτή την περίσταση;

«Το ποδόσφαιρο συνεχίζεται, όπως και η ζωή, οπότε ξεχνάμε το αποτέλεσμα της Πέμπτης, το αφήνουμε πίσω μας. Όταν έρθει πάλι η ώρα του Europa League, θα συγκεντρωθούμε εκεί. Πλέον βλέπουμε το πρωτάθλημα, όπου έχουμε τρία πολύ σημαντικά παιχνίδια, αρχής γενομένης με τον Άρη. Πιστεύω πως πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι παίζουμε στην έδρα μας και ο κόσμος θα είναι μαζί μας, όπως είναι πάντα. Πιστεύω πως, αν μείνουμε στο πλάνο του προπονητή και έχουμε την κατάλληλη πειθαρχία, δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα».

-Τι νιώθει ο Γιώργος φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού;

«Ο Γιώργος, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πρώτα απ’ όλα νιώθει περηφάνια. Νιώθει περηφάνια γιατί έχει μεγαλώσει εδώ. Ήρθε ως παιδάκι, έβλεπε τους μεγάλους και έλεγε: «Θέλω να φτάσω κι εγώ μια μέρα εκεί». Και το κατάφερε. Οπότε, κάθε φορά που παίζω με το Τριφύλλι στην καρδιά, νιώθω μεγάλη περηφάνια».

-Τι ονειρεύεσαι να πετύχεις με τον Παναθηναϊκό;

«Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρα να πάρω πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Είναι το όνειρό μου. Θέλω να το ζήσω οπωσδήποτε και θα κάνω τα πάντα για να το καταφέρω. Φυσικά, θέλω διακρίσεις με την ομάδα είτε στην Ευρώπη είτε στο Κύπελλο. Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτες, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλω να το ζήσω με τον Παναθηναϊκό».