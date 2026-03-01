Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τη μία από τις τρεις εμφανίσεις που θα κυκλοφορήσουν για τα 100 χρόνια της ομάδας και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο έτος όπου συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και μία σειρά από εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο Δικέφαλος έκανε τα αποκαλυπτήρια της μίας από τις συνολικά τρεις επετειακές εμφανίσεις που θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2026.

Πρόκειται για μία φανέλα εμπνευσμένη στη δεκαετία του '70 με πρόσωπα που έγραψαν ιστορία με το κλαμπ να εμφανίζονται στο βίντεο και να συνδυάζονται με το τώρα αλλά και το μετά της ομάδας. Μάλιστα, ο Δικέφαλος θα φορέσει τη συγκεκριμένη φανέλα στον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα το απόγευμα της Κυριακής (19:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Τα χρώματα μας. Οι ρίγες μας. Από γενιά σε γενιά. Μία ομάδα, μία φανέλα. Η φανέλα του αιώνα είναι εδώ.

01.03.2026

100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από το PAOK FC Official Store στο γήπεδο της Τούμπας, την Κυριακή (01.03) στις 16:00 κι από το πρώι της Δευτέρας (02.03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ. Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας».