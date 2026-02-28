ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet 3-0: Το γκολ του Σαλσέδο με προσωπική του ενέργεια
Πολύ ωραίο γκολ από τον Σαλσέδο για το 3-0 των Κρητικών στον αγώνα κόντρα στην ομάδα της Λάρισας.
Στο 56' ήρθε το 3-0 από τον Σαλσέδο και στον αγώνα ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet. Ο επιθετικός των Κρητικών πήρε την μπάλα περιμένοντας κάτω από τη σέντρα, από αριστερά προχώρησε υπό το βλέμμα του Μπατουμπινσικά, κινήθηκε προς τον άξονα και με δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στην κλειστή γωνία για το 3-0. Ήταν ένα πολύ ωραίο τέρμα έπειτα από μία εξαιρετική ατομική του κίνηση.
@Photo credits: eurokinissi, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
