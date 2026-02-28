ΑΕΚ προς τους οπαδούς της: «Στο Πανθεσσαλικό το νωρίτερο δυνατό, προστατέψτε την ομάδα και τους εαυτούς σας»

Η ΑΕΚ με νέα ανακοίνωσή της τονίζει στον κόσμο της να είναι απόλυτα προσεκτικός στο κατάμεστο Πανθεσσαλικό στάδιο στο ματς με τον Βόλο.

Με 20.000 και πλέον οπαδούς στο πλευρό της, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κυριακή τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με την Ένωση να στέκεται στο ιστορικό ρεκόρ των φίλων της σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Με νέα ανακοίνωσή της η ΑΕΚ υπογραμμίζει στον κόσμο της πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι στην αυριανή αναμέτρηση, προσθέτοντας πως η προσέλευση πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο Βόλο για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τον τοπικό Βόλο Ν.Π.Σ. την Κυριακή (1/3, 17.30), πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Λόγω του γεγονότος πως το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, καθώς τα εισιτήρια που εκδόθηκαν έχουν εξαντληθεί, τονίζουμε την ανάγκη να φροντίσουν όλοι να προσέλθουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο το νωρίτερο δυνατό.

Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 14.30. Οι κάτοχοι εισιτηρίων για τον αγώνα θα πρέπει να φροντίσουν να προσέλθουν στο γήπεδο από την συγκεκριμένη ώρα. Με πάνω από 20 χιλιάδες φιλάθλους να πρόκειται να δώσουν το παρών στο γήπεδο, για την εύρυθμη είσοδο όλων, η προσέλευση το νωρίτερο δυνατό είναι απαραίτητη.

Το ίδιο απαραίτητο είναι και το πνεύμα συνεργασίας με τις αρμόδιες για την τήρηση της τάξης Αρχές.

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να προσεγγίσει κανείς που δεν θα είναι κάτοχος εισιτηρίου. Θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι ανάλογα με αυτά στους εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ. Σε λειτουργία και υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ θα είναι και το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας.

Κανένα καπνογόνο, κανένα αντικείμενο, καμιά κροτίδα ή φωτοβολίδα. Προστατέψτε την ΑΕΚ, αλλά και τους εαυτούς σας».