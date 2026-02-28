Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για τα τελευταία τέσσερα χαρτιά που έχει ο Άρης στη διάθεσή του αν πραγματικά θέλει να αλλάξει την εις βάρος του κατάσταση.

Την Κυριακή στη Λεωφόρο ο Άρης θα τραβήξει το πρώτο από τα τέσσερα τελευταία χαρτιά που δικαιούται στο τέλος της παρτίδας στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague. Αυτή ήδη είναι χαμένη. Οι ρισκαδόρικες κινήσεις του περασμένου καλοκαιριού σε συνδυασμό με την ανακατωσούρα φθινοπώρου και χειμώνα οδήγησαν στην τωρινή δυσάρεστη κατάσταση. Στο καλό σενάριο, θα αποκτήσει μια τελευταία ευκαιρία στην παρτίδα των χαμένων, στο 5-8, με την προσδοκία περιορισμού της ζημιάς. Στο κακό, είτε θα καθίσει σ’ αυτό το τραπέζι δίχως ουσιαστικό διακύβευμα (σε περίπτωση κατάκτησης του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ), είτε θα «καταφέρει» να χάσει ακόμη κι αυτή τη θέση. Βάσει προγράμματος, όλα είναι στο χέρι του κόντρα σε Παναθηναϊκό-Πανσερραϊκό (εκτός), με Ατρόμητο και ΟΦΗ (εντός). Δώδεκα βαθμοί βρίσκονται στο χορτάρι.

Αντικειμενικά, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν μπορεί να αλλάξει πολλά σε τακτικό επίπεδο ούτε δύναται να προχωρήσει σε θεαματικές επιδιορθώσεις. Στην εβδομάδα που προηγήθηκε δούλεψε στις στατικές φάσεις κυρίως όμως προσπάθησε να «προκαλέσει» τον αθλητικό εγωισμό των ποδοσφαιριστών. Γιατί με κριτήριο την ατομική ικανότητα του καθενός, αυτή η ομάδα αξιολογείται με βαθμό χαμηλότερο της βάσης. Από μετεξεταστέα έως στάσιμη. Αν ο 52χρονος τεχνικός καταφέρει να κερδίσει τους ποδοσφαιριστές κι αυτοί πιστέψουν στο πρόσωπο, έχει καλώς. Σε αυτό του Μανόλο Χιμένεθ δεν πίστεψαν ποτέ και μετά από ένα σημείο ήταν φανερή η απόσταση μεταξύ παικτών και προπονητή.

Εστιάζοντας στον αγώνα της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός είναι διπρόσωπη ομάδα. Εκτός συνόρων ομορφαίνει με το προσωπείο του συμπαγούς και ικανού γκρουπ και στην Ελλάδα – στα περισσότερα παιχνίδια – είχε πρόβλημα στην εκτέλεση στοιχειωδών πραγμάτων. Η ειδοποιός διαφορά βρίσκεται στους χώρους. Στην Ευρώπη, αυτοί μοιάζουν με χωράφια ολόκληρα ενώ στην Ελλάδα αναζητούνται τα εκατοστά απέναντι στις κλειστές άμυνες. Εκεί αν δεν διαθέτεις παίκτες-δημιουργούς, τα κεφάλια κουτουλούν σε τοίχους.

Το ζήτημα για τον Μιχάλη Γρηγορίου δεν είναι ο Παναθηναϊκός αλλά η ίδια η ομάδα του. (Και) φέτος, με τον Άρη δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις. Την ομάδα των μηδέν τελικών προσπαθειών στη Λάρισα ή αυτή του πρώτου ημιχρόνου με την Κηφισιά; Την ομάδα που έκανε καλό παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό ή αυτή με την ΑΕΚ στην Αθήνα; Μία από τις ερμηνείες αυτής της κατάστασης είναι ότι στη διάρκεια της χρονιάς δεν κατάφερε να βρει 2-3 σταθερές. Να νιώσει δηλαδή ότι «έχουμε αυτό, πάμε για το επόμενο». Οι διαδοχικοί τραυματισμοί στοιχειοθετούν σοβαρό επιχείρημα, αλλά και την εύκολη δικαιολογία.

Συνολικά και πλην 1-2 εξαιρέσεων, κανείς ποδοσφαιριστής δεν κινήθηκε σε υποφερτά επίπεδα (σε διάρκεια), πολλώ δε μάλλον να ξεπεράσει τον εαυτό του. Μαζί με την ιδιοκτησία, είναι οι κοινοί παρονομαστές της όλης κατάστασης καθότι οι προπονητές άλλαξαν με την προσδοκία ανατροπής του κλίματος. Τούτο σημαίνει ότι οι ευθύνες τους ανήκουν ολοκληρωτικά όπως και αυτές της αντιστροφής της κατάστασης ξεκινώντας από τον αγώνα της Λεωφόρου. Μέχρι στιγμής χρησιμοποιούν μόνο δικαιολογίες κι αυτή η τακτική χαρακτηρίζει τους αδύναμους...