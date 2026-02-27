Λιγότερα από 1.000 εισιτήρια έχουν μείνει απούλητα για το ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε εκτός έδρας παιχνίδι.

Το... αμόκ των οπαδών της ΑΕΚ για να βρεθούν στον Βόλο και να στηρίξουν την Ένωση στο Πανθεσσαλικό την ερχόμενη Κυριακή δεν έχει προηγούμενο.

Όλα έδειχναν ότι το sold out ήταν προ των πυλών καθώς μέχρι την Τετάρτη είχαν φύγει 18.000 εισιτήρια με το τελευταίο «πακέτο» να βγαίνει προς πώληση το πρωί της Πέμπτης και πλέον οδεύουμε προς την εξάντλησή τους.

Αυτή τη στιγμή λιγότερα από 1.000 είναι τα εισιτήρια που δεν έχουν διατεθεί και πλέον υπάρχουν μικρά χρονικά περιθώρια για τους φίλους της ΑΕΚ που θέλουν να βρεθούν στο Πανθεσσαλικό καθώς και αυτά τα «μαγικά χαρτάκια» που έχουν απομείνει αναμένεται να κάνουν «φτερά» μέσα στις επόμενες ώρες.

Η ΑΕΚ στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Βόλο θα έχει την υποστήριξη 20.000 και πλέον οπαδών της, οι οποίοι σπάνε τα ρεκόρ σε εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Βόλος θα «κιτρινίσει» από τους οπαδούς της ΑΕΚ, οι οποίοι θα γεμίσουν και το τελευταίο κάθισμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο με τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολιτς να αναμένεται να ζήσουν κάτι πρωτοφανές, με στόχο να παραμείνουν στην κορυφή.