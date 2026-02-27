Ο ΠΑΟΚ γυρίζει σελίδα και οι Λουτσέσκου – Ζαφείρης του δείχνουν το δρόμo

Ο αποκλεισμός από την Ευρώπη ανήκει ήδη στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Λουτσέσκου και τον Ζαφείρη να δείχνουν το δρόμο της επόμενης μέρας. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει από το Βίγκο.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε και φέτος στο ίδιο σημείο όπου σταμάτησε και πέρσι. Στα νοκ άουτ του Europa League, ένα βήμα πριν από τους «16».

Με μια αίσθηση ότι η ομάδα έφτασε κοντά χωρίς να μπορέσει να κάνει το τελευταίο βήμα γνωρίζοντας δίκαια τον αποκλεισμό από μια καλύτερη ομάδα, όπως η Θέλτα, αλλά παίζοντας με πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες σ’ αυτή τη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Ο «Δικέφαλος» κοίταξε στα μάτια μια απαιτητική ευρωπαϊκή σειρά αγώνων, στάθηκε ανταγωνιστικός ακόμη και με σημαντικές απουσίες, όμως δεν βρήκε τη μία στιγμή που θα άλλαζε τη δυναμική της πρόκρισης. Και στην Ευρώπη, χρόνια τώρα, αυτή η μία μικρή λεπτομέρεια είναι συχνά που γράφει όλη η ιστορία.

Το ευχαριστώ των παικτών του ΠΑΟΚ στους 500 πιστούς φίλους τους που βρέθηκαν στο Balaídos



Το Gazzetta είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ στην 🇪🇸



Αποστολή στο Βίγκο @sts71#paokfc pic.twitter.com/L9bqjNcsWy February 26, 2026

Η φετινή πορεία αφήνει μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, επιβεβαίωσε ότι έχει αποκτήσει σταθερή παρουσία στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινώντας να παίζει από τον Αύγουστο απαιτητικά παιχνίδια ς μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, με παρουσία στη League Phase και πρόκριση στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση, Από την άλλη, όμως, υπάρχει και η αίσθηση ότι το «βήμα παραπάνω» δεν έγινε ούτε φέτος. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η διαδρομή σταματά λίγο πριν από τη φάση όπου αλλάζει πραγματικά το μέγεθος μιας πορείας.

Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να «γυρίσει σελίδα», από το πρωί της Παρασκευής (27/2) μπήκε πλέον στη διαδικασία άμεσης προσαρμογής στις εντός συνόρων υποχρεώσεις του. Η ομάδα θα προπονηθεί επί ισπανικού εδάφους και θα μπει το μεσημέρι στο αεροπλάνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και της επιστροφής σε ένα πρόγραμμα που δεν αφήνει περιθώρια για σκέψεις γύρω από το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί διαφορετικά.

Την Κυριακή (1/3) ο «Δικέφαλος» υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα, την Τετάρτη (4/3) ακολουθεί το εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά στην Αθήνα και αμέσως μετά έρχεται το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Ένα διάστημα αγώνων που ουσιαστικά δεν επιτρέπει ούτε χρόνο απογοήτευσης ούτε πολυτέλεια συναισθηματικής διαχείρισης.

Ο Λουτσέσκου ξέρει το δρόμο

Σε αυτή τη συγκυρία, το βάρος πέφτει – όπως συμβαίνει σχεδόν πάντα – στον Ραζβάν Λουτσέσκου. Η στάση του μετά το παιχνίδι ήταν περισσότερο διαχειριστική παρά συναισθηματική. Ήξερε ότι η ομάδα του δεν είχε περιθώριο να μείνει πίσω, γιατί η σεζόν όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά μπαίνει στο πιο απαιτητικό της κομμάτι.

Εδώ είναι που ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι ξέρει να λειτουργεί. Οι ομάδες του Λουτσέσκου συνήθως αντιδρούν, δεν διαλύονται. Μαζεύονται, συσπειρώνονται και πολλές φορές βρίσκουν ξανά στόχο.

Και το γράφω χρόνια τώρα: ο Ρουμάνος είναι ίσως ο κορυφαίος man-manager που έχει περάσει από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ξέρει να «διαβάζει» την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του, να προστατεύει το γκρουπ και — κυρίως — να εμφανίζεται μπροστά όταν η ομάδα το έχει ανάγκη.

Μετά τη λήξη του αγώνα στο «Balaidos», δεν έφυγε αμέσως για τα αποδυτήρια. Έμεινε στην άκρη του γηπέδου, δίπλα στην καταπακτή, αγκαλιάζοντας έναν προς έναν τους παίκτες του. Μια εικόνα που έλεγε περισσότερα από οποιαδήποτε δήλωση. Λίγο αργότερα μίλησε στην ομάδα, προσπαθώντας να μετατρέψει τον αποκλεισμό σε σημείο συσπείρωσης και όχι απογοήτευσης. «Να πάρουμε αυτή την εμπειρία και να τη μετατρέψουμε σε κίνητρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ζαφείρης: Το παιχνίδι που έδειξε πολλά

Αν κάτι άφησε ο ΠΑΟΚ από το βράδυ στο «Balaidos», πέρα από την προσπάθεια μιας λαβωμένης ομάδας, ήταν η εικόνα του Χρήστου Ζαφείρη. Ίσως το πιο γεμάτο και ώριμο παιχνίδι του με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ένα παιδί μόλις 22 ετών, που κουβαλά πάνω του το βάρος της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του συλλόγου — αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι και ήταν από τους παίκτες που κράτησαν τον ΠΑΟΚ όρθιο στον άξονα. Κατέγραψε δύο key passes, είχε έντονη συμμετοχή στην κυκλοφορία της μπάλας, ενώ μέτρησε τρεις επιτυχημένες επεμβάσεις και συνεχή παρουσία στις μονομαχίες, προσπαθώντας να ισορροπήσει το παιχνίδι απέναντι σε έναν αντίπαλο που πίεζε διαρκώς στον κεντρικό χώρο. Η συνολική του αξιολόγηση κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα (rating πάνω από το 7), επιβεβαιώνοντας την εικόνα που έβγαινε από το γήπεδο.

Αυτό που ξεχώρισε, όμως, δεν ήταν μόνο οι αριθμοί. Ήταν η παρουσία. Ο τρόπος που ζητούσε την μπάλα, που δεν κρύφτηκε σε δύσκολες στιγμές και που προσπάθησε να δώσει ρυθμό όταν ο ΠΑΟΚ έψαχνε ανάσες

Φανταστείτε — γιατί αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο — αυτόν τον Χρήστο Ζαφείρη που είδαμε στο «Balaidos», δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ και έχοντας μπροστά του τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Έναν άξονα με ισορροπία, ένταση και δημιουργία, που μπορεί να εκτοξεύσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε άλλο επίπεδο.

Ο αποκλεισμός από την συνέχεια του Europa League δεν ακυρώνει τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά ούτε μπορεί να περάσει αδιάφορος. Ο «Δικέφαλος» επιστρέφει πλέον σε ένα γνώριμο περιβάλλον: την ελληνική πραγματικότητα και τη μάχη των εγχώριων στόχων, εκεί όπου καλείται να μετατρέψει την ευρωπαϊκή εμπειρία σε ενέργεια και όχι σε απογοήτευση. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι αγωνιστικό, αλλά πνευματικό. Πόσο γρήγορα μια ομάδα αφήνει πίσω της έναν αποκλεισμό και πόσο καθαρά συνεχίζει.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται πλέον και το ζήτημα των επιστροφών. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιστρέφει κανονικά, έχοντας χάσει το παιχνίδι στο «Balaidos» λόγω τιμωρίας, ενώ από τους τραυματίες δεν αναμένονται άμεσα πολλές λύσεις. Ίσως υπάρξει εξέλιξη με τον Τάισον, που έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω ενοχλήσεων στον γλουτό, όμως αρκετοί βασικοί παραμένουν ακόμη εκτός.