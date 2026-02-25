ΑΕΛ Novibet: Συνελήφθη οπαδός που πέταξε σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς στον Τσιμεντερίδη!
Εκεί που το παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ κύλησε καλά για τους «βυσσινί», θα μπορούσε και ιδανικά αν ο Κακουτά είχε σκοράρει προ κενής εστίας, οι Θεσσαλοί αγωνιούν για το αν θα υπάρξει τιμωρία και ποια θα είναι αυτή, από την ΔΕΑΒ. Ο λόγος έχει να κάνει με φίλο της ομάδας που πέταξε στον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς.
Μάλιστα αυτός ο φίλαθλος ταυτοποιήθηκε από τις αρχές που προχώρησαν και στην σύλληψή του. Πλέον αυτό που μένει είναι να δούμε αν η ΔΕΑΒ τιμωρήσει τους «βυσσινί» και αν θα υπάρξει τιμωρία ποια θα είναι αυτή.
