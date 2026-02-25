ΑΕΛ Novibet: Συνελήφθη οπαδός που πέταξε σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς στον Τσιμεντερίδη!

Η Ελληνική Αστυνομία συνέλαβε φίλο της ΑΕΛ Novibet που στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ πέταξε στον διαιτητή σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς. Η ΔΕΑΒ θα αποφασίσει για την τιμωρία της ομάδας.

Εκεί που το παιχνίδι της ΑΕΛ Novibet με τον ΠΑΟΚ κύλησε καλά για τους «βυσσινί», θα μπορούσε και ιδανικά αν ο Κακουτά είχε σκοράρει προ κενής εστίας, οι Θεσσαλοί αγωνιούν για το αν θα υπάρξει τιμωρία και ποια θα είναι αυτή, από την ΔΕΑΒ. Ο λόγος έχει να κάνει με φίλο της ομάδας που πέταξε στον διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη σακούλα με παγάκια και ξηρούς καρπούς.

Μάλιστα αυτός ο φίλαθλος ταυτοποιήθηκε από τις αρχές που προχώρησαν και στην σύλληψή του. Πλέον αυτό που μένει είναι να δούμε αν η ΔΕΑΒ τιμωρήσει τους «βυσσινί» και αν θα υπάρξει τιμωρία ποια θα είναι αυτή.